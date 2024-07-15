Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США

Делегаты на съезде Республиканской партии США 15 июля проголосовали за выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило ABC News.

Итог голосования не стал неожиданностью, поскольку Трамп фактически оставался единственным претендентом после завершения внутрипартийных выборов 4 июня. В ходе этих выборов он опередил своих главных соперников: бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, губернатора Калифорнии Рона Десантиса и предпринимателя Вивека Рамасвами, которые в конечном итоге вышли из гонки.



Партийный съезд республиканцев, проходящий с 15 по 18 июля, официально закрепил выдвижение Трампа как кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.