Соцобъекты Астаны переводят на газ

Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе подключения домов и соцобъектов к газу, передает официальный сайт столичного акимата.

По словам акима, в жилых массивах столицы есть социальные объекты, которые не подключены к центральной системе отопления.

Фото: Александр Куприенко

Отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо как большинство через дизельное топливо, что в разы затратнее. Алтай Кульгинов

Из 20 соцобъектов (район Алматы и Сарыарка) на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся 7 объектам ведутся пусконаладочные работы.

В их числе также три районных котельных, которые отапливали ряд многоквартирных жилых домов в ЖМ. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более 1 млрд тенге в год. Алтай Кульгинов

К примеру, как уточнил Кульгинов, если ранее школа №40 при отоплении на дизельном топливе затрачивала порядка 160 млн тг в год, то при газе сумма сократилась почти в 4 раза.

Экономия центра соцобслуживания "Шарапат" составляет более 60 млн тг в год.

Встретился с жителями района Коктал-1, которые перевели дома на газ. Горожане отмечают удобства: не нужно покупать уголь, вычищать золу, быть привязанным к дому 24/7, газификация – экологично и безопасно. Алтай Кульгинов

Практически ежедневно растет количество домов, подключенных к газу, продолжил он.

На сегодня к газу подключено уже более 6 тыс. домов. Полностью обеспечили доступом к газу районы Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Аким Астаны

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, в районах Байконыр и Есиль ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети – в 2023 году).

В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным "Туран", "Тельмана" и к жилым массивам Ильинка" (Уркер), Ондирис, Тельман, Пригородный, мкр Family Village и Garden Village. Ведется проектирование в мкр Чубары.

Для облегчения подключения домов к газу ранее приняли ряд мер:

вдвое сократили список документов для подключения домов к газу; более чем в два раза увеличили сумму, которую мы выделяем нуждающимся категориям населения (до 430 тыс.);

на бесплатной основе выдаются бесплатные приборы учета газа (счетчики);

имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома.

Газификация столицы находится на контроле у главы государства. Газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора.