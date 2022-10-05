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Елена Рыбакина возглавила рейтинг теннисисток мира по эйсам

Теннис Лидер эйсов Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина заняла первое место по количеству подач на вылет в сезоне. В активе чемпионки Уимблдона-2022 на данный час 189 эйсов, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана по данным WTA-Tура сумела огорчить своих соперниц, подав 189 раз на вылет. За Еленой Рыбакиной следуют две представительницы Чехии – Каролина Плишкова (168) и Петра Квитова (153).

Казахстанская теннисистка может отдалиться от своих преследовательниц, так как в эти дни участвует в турнире WTA500 Ostrava (Чехия). И шанс представится 5 октября, когда она сыграет матч второго круга против Александры Саснович (Беларусь).

Эйс (или подача на вылет) в теннисе означает ситуацию, когда подающий игрок выигрывает очко в розыгрыше за счет подачи, которая попала в квадрат и при этом принимающая сторона не коснулась мяча. Эйс является одним из статистических показателей, за которыми следят в профессиональном теннисе, в частности ATP и WTA.

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Рыбакина Елена Казахстан
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