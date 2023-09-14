Елена Рыбакина – лучшая по эйсам в сезоне 2023 года

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина возглавляет рейтинг сезона-2023 по количеству эйсов. Также обладательница одной из сильнейших подач в женском туре идет на втором месте по количеству подач навылет на турнирах "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

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За весь текущий сезон казахстанская теннисистка выполнила 401 подачу навылет. На втором месте идет первая ракетка мира Арина Соболенко, на ее счету 355 эйсов. Замыкает Тройку лучших по эйсам замыкает француженка Каролин Гарсия, в ее активе 343 подачи на вылет.

Фото: wtatennis

Рейтинг сезона по количеству эйсов на турнирах "Большого шлема"

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 144 эйса за 26 матчей (5,5 эйса в среднем за игру).

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 106 эйсов за 16 матчей (6,6);

3. Онс Жабер (Тунис) – 72 эйса за 18 матчей (4);

4. Элина Свитолина (Украина) – 66 эйсов за 14 матчей (4,7);

5. Кори Гауфф (США) – 60 эйсов за 17 матчей (3,5).

Ранее Елена Рыбакина сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге.