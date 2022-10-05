Изменились требования к правилам перевозки для столичных таксистов

Постановлением правительства РК от 28 сентября 2022 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затронули работу такси.

Так, говорится, что перевозчики такси:

осуществляют перевозки технически исправными автомобилями-такси;

осуществляют деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

заключают договор страхования гражданской правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами;

обеспечивают прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и не допускают к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, а также своевременную замену такси в случае его неисправности;

соблюдают режим труда и отдыха водителей;

обеспечивают водительский персонал форменной одеждой установленного образца.

Кроме того, водители такси должны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных учебно-образовательных центрах пассажирского транспорта, предусматривающие знание:

города и расположения улиц;

правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам;

типичных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления транспортным средством в сложных дорожных и метеорологических условиях;

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

порядка эвакуации пассажиров при дорожно-транспортном происшествии.

Автомобили-такси оборудуются "шашечным поясом" по периметру кузова и опознавательным колпаком, расположенным на крыше и хорошо различимым на расстоянии до 500 метров, логотипом перевозчика на передних дверях, номерами обслуживающей диспетчерской службы на задних дверях и индивидуальным регистрационным номером автомобиля-такси в задних боковых сторонах кузова.

Опознавательный колпак имеет надпись TAXI или характерный "шашечный пояс" и должен подсвечиваться в темное время суток.

При необходимости автомобили-такси оснащаются таксометрами.

Правила также предусматривают, что автомобили-такси оборудуются средствами радиофицированной или сотовой связи с диспетчерской службой (при наличии).

При этом в салоне автомобиля-такси в поле зрения пассажиров должны находиться:

фотография водителя с указанием его фамилии, имени, отчества, а также официального наименования перевозчика;

тариф на перевозку, а также специальные тарифы, применяемые в определенных случаях (за каждое место багажа, каждое животное и т.д.);

номера телефонов органа транспорта столицы, диспетчерской службы (при наличии) и единой дежурно-диспетчерской службы "112".

Кроме того, предусматривается, что в салоне такси в доступном месте должна находиться выписка из правил в части прав и обязанностей участников перевозочного процесса, а также карта города.

Эта информация должна быть размещена на двух языках.

В свою очередь диспетчерские службы:

обеспечивают качественную многоканальную и оперативную радиофицированную или сотовую связь для приема заказов от пассажиров и передачи их водителю такси;

осуществляют контроль за своевременным исполнением заказов и подачей такси;

ведут журнал регистрации поступивших от пассажиров заказов;

при опоздании такси или невозможности исполнить заказ немедленно предупреждают лицо, оформившее заказ на такси, о его задержке или заменяют другим такси в кратчайшие сроки по согласованию с пассажиром;

представляют достоверную и правдивую информацию населению города о приеме заказов на такси.

При этом заказ на подачу автомобиля-такси принимается перевозчиком посредством радиофицированной или сотовой связи. Стоимость проезда оплачивается пассажиром по окончании поездки.

При предварительном заказе водитель обеспечивает подачу автомобиля-такси ко времени, указанному в заказе, при этом его простой в ожидании пассажира не может превышать 10 минут. По истечении этого времени водитель покидает место заказа, поставив в известность об этом пассажира или диспетчерскую службу, передавшую ему заказ.

При занятии автомобиля-такси пассажиром водитель включает таксометр (при наличии). По окончании поездки пассажиру выдается квитанция (чек) за услуги автомобиля-такси согласно показаниям таксометра.

Предусматривается, что в случае найма такси несколькими пассажирами общая сумма платы за проезд распределяется между пассажирами пропорционально расстоянию, проследованному каждым пассажиром.

Как отмечается, если в процессе перевозки автомобилем-такси возникает ситуация, когда его движение не может быть продолжено, в том числе по не зависящим от водителя обстоятельствам, договор перевозки считается досрочно расторгнутым, пассажир оплачивает стоимость проследованного расстояния.

Правила также предусматривают, что водители такси:

в случае ДТП предпринимают немедленные меры для сообщения в соответствующие службы о характере происшествия и по возможности оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим, организовывают их доставку в пункты неотложной медицинской помощи;

если в транспортном средстве по недосмотру пассажира остались забытыми вещи, обеспечивают в кратчайший срок их передачу ответственным работникам администрации перевозчика или на хранение в «стол находок»;

обеспечивают безопасность перевозки и высокую культуру обслуживания пассажиров;

перед выездом на линию проверяют техническое состояние автомобиля;

включают музыкальные проигрыватели или радиоприемники с согласия пассажира и выключают их по требованию пассажира.

Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.