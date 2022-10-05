Изменились требования к правилам перевозки для столичных таксистов
В частности, изменения затронули работу такси.
Так, говорится, что перевозчики такси:
осуществляют перевозки технически исправными автомобилями-такси;
осуществляют деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
заключают договор страхования гражданской правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами;
обеспечивают прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и не допускают к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, а также своевременную замену такси в случае его неисправности;
соблюдают режим труда и отдыха водителей;
обеспечивают водительский персонал форменной одеждой установленного образца.
Кроме того, водители такси должны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных учебно-образовательных центрах пассажирского транспорта, предусматривающие знание:
города и расположения улиц;
правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам;
типичных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления транспортным средством в сложных дорожных и метеорологических условиях;
приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
порядка эвакуации пассажиров при дорожно-транспортном происшествии.
Автомобили-такси оборудуются "шашечным поясом" по периметру кузова и опознавательным колпаком, расположенным на крыше и хорошо различимым на расстоянии до 500 метров, логотипом перевозчика на передних дверях, номерами обслуживающей диспетчерской службы на задних дверях и индивидуальным регистрационным номером автомобиля-такси в задних боковых сторонах кузова.
Опознавательный колпак имеет надпись TAXI или характерный "шашечный пояс" и должен подсвечиваться в темное время суток.
При необходимости автомобили-такси оснащаются таксометрами.
Правила также предусматривают, что автомобили-такси оборудуются средствами радиофицированной или сотовой связи с диспетчерской службой (при наличии).
При этом в салоне автомобиля-такси в поле зрения пассажиров должны находиться:
фотография водителя с указанием его фамилии, имени, отчества, а также официального наименования перевозчика;
тариф на перевозку, а также специальные тарифы, применяемые в определенных случаях (за каждое место багажа, каждое животное и т.д.);
номера телефонов органа транспорта столицы, диспетчерской службы (при наличии) и единой дежурно-диспетчерской службы "112".
Кроме того, предусматривается, что в салоне такси в доступном месте должна находиться выписка из правил в части прав и обязанностей участников перевозочного процесса, а также карта города.
Эта информация должна быть размещена на двух языках.
В свою очередь диспетчерские службы:
обеспечивают качественную многоканальную и оперативную радиофицированную или сотовую связь для приема заказов от пассажиров и передачи их водителю такси;
осуществляют контроль за своевременным исполнением заказов и подачей такси;
ведут журнал регистрации поступивших от пассажиров заказов;
при опоздании такси или невозможности исполнить заказ немедленно предупреждают лицо, оформившее заказ на такси, о его задержке или заменяют другим такси в кратчайшие сроки по согласованию с пассажиром;
представляют достоверную и правдивую информацию населению города о приеме заказов на такси.
При этом заказ на подачу автомобиля-такси принимается перевозчиком посредством радиофицированной или сотовой связи. Стоимость проезда оплачивается пассажиром по окончании поездки.
При предварительном заказе водитель обеспечивает подачу автомобиля-такси ко времени, указанному в заказе, при этом его простой в ожидании пассажира не может превышать 10 минут. По истечении этого времени водитель покидает место заказа, поставив в известность об этом пассажира или диспетчерскую службу, передавшую ему заказ.
При занятии автомобиля-такси пассажиром водитель включает таксометр (при наличии). По окончании поездки пассажиру выдается квитанция (чек) за услуги автомобиля-такси согласно показаниям таксометра.
Предусматривается, что в случае найма такси несколькими пассажирами общая сумма платы за проезд распределяется между пассажирами пропорционально расстоянию, проследованному каждым пассажиром.
Как отмечается, если в процессе перевозки автомобилем-такси возникает ситуация, когда его движение не может быть продолжено, в том числе по не зависящим от водителя обстоятельствам, договор перевозки считается досрочно расторгнутым, пассажир оплачивает стоимость проследованного расстояния.
Правила также предусматривают, что водители такси:
в случае ДТП предпринимают немедленные меры для сообщения в соответствующие службы о характере происшествия и по возможности оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим, организовывают их доставку в пункты неотложной медицинской помощи;
если в транспортном средстве по недосмотру пассажира остались забытыми вещи, обеспечивают в кратчайший срок их передачу ответственным работникам администрации перевозчика или на хранение в «стол находок»;
обеспечивают безопасность перевозки и высокую культуру обслуживания пассажиров;
перед выездом на линию проверяют техническое состояние автомобиля;
включают музыкальные проигрыватели или радиоприемники с согласия пассажира и выключают их по требованию пассажира.
Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.