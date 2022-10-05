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Пьяный алматинец "заминировал" детскую площадку

алматинец заминировал детскую площадку Фото: polisia.kz
В Алматы пьяный мужчина "заминировал" детскую площадку, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о заложенной бомбе поступило в полицию вечером. Неизвестный сообщил, что на детской площадке в районе улиц Рыскулова и Момышулы заложено взрывное устройство.

Как отметили в полиции, объект проверили, взрывное устройство не нашли. Вызов был ложный.

Позже был задержан 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он так и не смог объяснить, зачем это сделал. Его привлекут к ответственности.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.

15 сентября неизвестный "заминировал" многоквартирный дом в Алматы.

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