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Многоквартирный дом "заминировали" в Алматы

Многоквартирный дом "заминировали" в Алматы Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, в ночь на 15 сентября экстренные службы приезжали в жилой многоквартирный дом по ул. Жамбыла, д. 31 на сообщение о заложенном взрывном устройстве, передает Zakon.kz.

В городском департаменте полиции уточнили, что сообщение о заложенной в одном из домов по ул. Жамбыла бомбе поступило в дежурную часть УП Медеуского района 14 сентября в 23:45.

На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города... Взрывчатых устройств не обнаружено.Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

26 августа сообщалось, что здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области. Сообщения о заложенной бомбе мужчина прислал на электронные почты судов. Он выдвинул ультиматум властям.

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