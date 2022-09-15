Многоквартирный дом "заминировали" в Алматы

По словам очевидцев, в ночь на 15 сентября экстренные службы приезжали в жилой многоквартирный дом по ул. Жамбыла, д. 31 на сообщение о заложенном взрывном устройстве, передает Zakon.kz.

В городском департаменте полиции уточнили, что сообщение о заложенной в одном из домов по ул. Жамбыла бомбе поступило в дежурную часть УП Медеуского района 14 сентября в 23:45.

На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города... Взрывчатых устройств не обнаружено. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

26 августа сообщалось, что здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области. Сообщения о заложенной бомбе мужчина прислал на электронные почты судов. Он выдвинул ультиматум властям.