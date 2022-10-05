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На учениях ОДКБ ликвидирована условная вспышка особо опасной инфекции

Учения ОДКБ "Взаимодействие-2022" Фото: пресс-служба Минобороны РК
Очаг инфекционного заражения локализовало сводное подразделение РХБЗ и медицинского обеспечения в ходе учения ОДКБ «Взаимодействие-2022», сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях учения ОДКБ участвовали сотрудники местных органов санитарно-эпидемиологического благополучия населения и специалисты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Министерства здравоохранения Казахстана.

Учения ОДКБ

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По замыслу учения в ходе совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в одном из подразделений был выявлен больной с симптоматикой бубонной чумы. Зараженный в кратчайшие сроки был госпитализирован, сразу же провели необходимые биологические исследования, а в районе ввели специальный карантинный режим.

Учения ОДКБ

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Силами и средствами РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) была проведена биологическая разведка местности, санитарная обработка объектов военного лагеря, прилегающей территории, подъездных дорог, личного состава и военной техники. Подразделение военной полиции было задействовано в обеспечении карантинных мероприятий: организации пропускного режима и оцеплении территории.

Учения ОДКБ

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Следует отметить, что сводное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения на учениях ОДКБ сформировано впервые. Подразделение оснащено техникой для проведения биологической разведки местности, анализа биологических проб, санитарной обработки личного состава, военной техники и дезинфекции помещений.

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