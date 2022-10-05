Токаев назвал Павлодарскую область энергетическим сердцем нашей экономики

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область началась со встречи с общественностью региона. В своем выступлении Президент отметил, что Павлодарская область занимает важное место в развитии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал о своем особом отношении к Прииртышью – одному из красивейших мест нашей страны.

Принцип "Сильные регионы – сильная страна" наглядно проявляется в Павлодарской области. Этот регион по праву можно назвать энергетическим сердцем нашей экономики. В целом регион стабильно развивается. За последние 3 года валовый региональный продукт увеличился на 28 процентов и достиг 3,9 млрд тенге. Хорошие темпы роста в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других отраслях. Все это прямо влияет на улучшение жизни и повышение благосостояния местных жителей. Наша страна вступила в период комплексных социально-экономических реформ. Уверен, что Павлодарская область внесет значительный вклад в реализацию поставленных нами стратегических задач. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В этой связи он акцентировал внимание на основных приоритетах региона. Первый из них – укрепление индустриально-инновационного потенциала. Касым-Жомарт Токаев считает, что поступательное развитие государства и устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана. По его словам, наличие электроэнергии позволяет развивать здесь новые высокотехнологичные направления.

Сегодня все больше международных компаний переводят свои филиалы в Казахстан. Они оперируют огромными массивами информации и нуждаются в значительных мощностях для их хранения и обработки. В этой связи поручаю Министерству цифрового развития до конца года внести предложение по строительству нового Центра обработки данных в Экибастузе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Наряду с укреплением промышленного потенциала области Президент считает необходимым оказать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу. По его мнению, предприниматели региона способны реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях.