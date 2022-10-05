Пункты пропуска на границе с Узбекистаном не будут работать с 6 до 7 октября
Фото: gov.kz
Пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С. Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств с 09:00 6 октября до 09:00 7 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, это связано с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств.
Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений, говорится в сообщении.
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