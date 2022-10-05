Пункты пропуска на границе с Узбекистаном не будут работать с 6 до 7 октября

Фото: gov.kz

Пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С. Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств с 09:00 6 октября до 09:00 7 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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