Astana Open ATP 500: неожиданные повороты и предстоящие матчи

Главное теннисное событие Казахстана в рамках ATP Tour продолжает набирать обороты. Первые дни основной сетки соревнований оказались полны сюрпризов, а впереди нас ожидают не менее интересные матчи, сообщает Zakon.kz.

В первом круге одиночного разряда, ко всеобщему удивлению, завершил участие Карлос Алькараc, первая ракетка мира. Его соперником был "лаки-лузер" Давид Гоффин, который получил путевку в основную сетку из квалификации. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Для казахстанца Александра Бублика домашний корт и болельщики добавили мотивации. Таллону Грикспуру не удалось взять реванш. В придачу голландец в первом сете получил от Бублика "баранку". Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:3 в пользу Александра. В четверг наш соотечественник встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Спортсмены уже трижды встречались лицом к лицу на теннисном корте. Два из трех матчей выиграл Хуркач.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.55, П2 – 1.53

Самый ожидаемый матч среды для всех поклонников тенниса – встреча чилийца Кристиана Гарина и серба Новака Джоковича. 26-летний Кристиан поборется с бывшей первой ракеткой мира за выход в 1/16 соревнований.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 11.50, П2 – 1.05

Еще один фаворит Astana Open Стефанос Циципас в матче против итальянца Луки Нарди будет биться за место в 1/4 финала. К слову, сегодня уже определился первый четвертьфиналист: им стал Андрей Рублев, девятая ракетка мира.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.17, П2 – 5.30

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