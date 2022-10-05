Женщину и ее 7-летнюю дочь нашли убитыми в лесу в Карагандинской области

Полицейские Карагандинской области расследуют двойное убийство. Погибшие – 33-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, сообщает Zakon.kz.

24 сентября около 16:00 в лесопосадке у поселка Актас с резкими гнилостными изменениями обнаружены трупы 33-летней женщины и ее 7-летней дочери. Пресс-служба МВД РК

Информация о произошедшем появилась лишь сегодня, 5 октября.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 2, 3 УК РК.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.