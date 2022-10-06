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Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС

Crew Dragon вылетел к МКС Фото: pixabay
В состав экипажа входят два американских и один японский астронавт, а также российская космонавт. Им предстоит работать на МКС пять месяцев, сообщает Zakon.kz.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX, стартовавший к МКС, успешно выведен на орбиту, сообщает Deutshe Welle.

В состав экипажа входят два астронавта NASA – Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 22:00 по времени Астаны.

7 октября Crew Dragon должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС в 02:57 мск. Членам экипажа предстоит работать на станции пять месяцев, в течение которых они будут заниматься многочисленными научными экспериментами.

В июле 2022 года в рамках программы МКС NASA и "Роскосмос" подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Документом предусмотрено в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами.

21 сентября первый экипаж программы перекрестных полетов стартовал к МКС с Байконура. В состав экипажа корабля "Союз МС-22" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

В настоящее время на станции продолжают работу астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти.

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