60 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 октября в Казахстане сообщили в Минздраве РК. В стационарах продолжают лечиться 119 пациентов, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране выявили 59 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1129 человек (–997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1010.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 4 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ