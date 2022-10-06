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60 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан 5 октября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 октября в Казахстане сообщили в Минздраве РК. В стационарах продолжают лечиться 119 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 59 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1129 человек (–997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1010.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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