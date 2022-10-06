60 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 октября в Казахстане сообщили в Минздраве РК. В стационарах продолжают лечиться 119 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 59 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1129 человек (–997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1010. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III Американский корабль Crew Dragon-5 отправился к МКС Участок улицы Енлик-Кебек в Астане временно перекрыли

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