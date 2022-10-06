Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

610 млн тенге налогов на имущество должны выплатить 720 владельцев дорогого жилья

на 610 млн тенге начислено налогов на имущество владельцам дорогого жилья Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Владельцам дорогой недвижимости в Казахстане начислено налогов на имущество на 610 млн тенге. Большая часть из них проживают в самых крупных городах страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, за 2021 год сумма налог на имущество должны выплатить 3,8 млн казахстанцев на сумму в 15,3 млрд тенге.

Согласно оценочной стоимости Правительства для граждан, основное количество налогоплательщиков – порядка 3 млн человек –являются владельцами недорого имущества стоимостью до 4 млн тенге.

Вместе с тем имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Так, количество владельцев дорогой недвижимости стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, которым начислено 610 млн тенге в виде налога на имущество. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек, – отметили в КГД.

При этом в ведомстве заявили, что необходимо учесть, что оценочная стоимость и рыночная стоимость недвижимости различаются.

В Комитете также напомнили, что согласно Посланию главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" планируется проведение налоговой реформы. В частности, рассматривается возможность введения так называемого "налога на роскошь", взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств.

Данный вопрос будет рассмотрен в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учетом мирового опыта. В настоящее время по налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от стоимости, определяемой НАО «Правительство для граждан» для исчисления данного налога, – пояснили в КГД.

По налогу на транспорт также установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от объема двигателя.

К городам республиканского значения относятся Астана (столица), Алматы и Шымкент.

Читайте также

Ошибки госслужащих при заполнении налоговой декларации вылились в многомиллиардные долги

Cрок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 октября

Облагаются ли налогами стипендии иностранных студентов

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
Женщину и ее 7-летнюю дочь нашли убитыми в лесу
Женщину и ее 7-летнюю дочь нашли убитыми в лесу в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления