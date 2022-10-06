610 млн тенге налогов на имущество должны выплатить 720 владельцев дорогого жилья

Владельцам дорогой недвижимости в Казахстане начислено налогов на имущество на 610 млн тенге. Большая часть из них проживают в самых крупных городах страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, за 2021 год сумма налог на имущество должны выплатить 3,8 млн казахстанцев на сумму в 15,3 млрд тенге.

Согласно оценочной стоимости Правительства для граждан, основное количество налогоплательщиков – порядка 3 млн человек –являются владельцами недорого имущества стоимостью до 4 млн тенге.

Вместе с тем имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Так, количество владельцев дорогой недвижимости стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, которым начислено 610 млн тенге в виде налога на имущество. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек, – отметили в КГД.

При этом в ведомстве заявили, что необходимо учесть, что оценочная стоимость и рыночная стоимость недвижимости различаются.

В Комитете также напомнили, что согласно Посланию главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" планируется проведение налоговой реформы. В частности, рассматривается возможность введения так называемого "налога на роскошь", взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств.

Данный вопрос будет рассмотрен в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учетом мирового опыта. В настоящее время по налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от стоимости, определяемой НАО «Правительство для граждан» для исчисления данного налога, – пояснили в КГД.

По налогу на транспорт также установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от объема двигателя.

К городам республиканского значения относятся Астана (столица), Алматы и Шымкент.