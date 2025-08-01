КГД разъяснил, как будут облагаться налогом дорогое имущество и транспорт

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана 1 августа разъяснил нормы нового Налогового кодекса в части налогов на дорогое имущество и транспорт, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что новый Налоговый кодекс не предусматривает введение отдельного "налога на роскошь". Вместе с тем в документе закреплены положения, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц, обладающих высокой стоимостью.

В частности, установлены следующие виды имущества, облагаемые налогом и (или) акцизами по специальным ставкам:

Автотранспортные средства стоимостью 18 000 МРП и более облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.

Яхты и самолеты стоимостью 24 000 МРП и более также облагаются акцизом 10%.Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 000 тенге, – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.

Табачные изделия (сигары) стоимостью более 10 000 тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.

Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого, зарегистрированная на одного собственника, превышает 450 миллионов тенге, облагается налогом на имущество по ставке 2%.

Определение стоимости недвижимости

"Расчет стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной", – говорится в сообщении.

Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья.

Порядок налогообложения недвижимости

В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге. Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов.

Ранее сообщалось, что в августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет.

