#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.78
618.65
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.78
618.65
6.71
Финансы

КГД разъяснил, как будут облагаться налогом дорогое имущество и транспорт

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 18:39 Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана 1 августа разъяснил нормы нового Налогового кодекса в части налогов на дорогое имущество и транспорт, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что новый Налоговый кодекс не предусматривает введение отдельного "налога на роскошь". Вместе с тем в документе закреплены положения, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц, обладающих высокой стоимостью.

В частности, установлены следующие виды имущества, облагаемые налогом и (или) акцизами по специальным ставкам:

  • Автотранспортные средства стоимостью 18 000 МРП и более облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.
  • Яхты и самолеты стоимостью 24 000 МРП и более также облагаются акцизом 10%.Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 000 тенге, – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.
  • Табачные изделия (сигары) стоимостью более 10 000 тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.
  • Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого, зарегистрированная на одного собственника, превышает 450 миллионов тенге, облагается налогом на имущество по ставке 2%.

Определение стоимости недвижимости

"Расчет стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной", – говорится в сообщении.

Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья.

Порядок налогообложения недвижимости

В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге. Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов.

Ранее сообщалось, что в августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 августа
Финансы
17:10, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 августа
Может ли произойти новый скачок доллара – прогноз по курсу на август
Финансы
16:22, Сегодня
Может ли произойти новый скачок доллара – прогноз по курсу на август
Доллар снова подорожал на торгах 1 августа
Финансы
15:37, Сегодня
Доллар снова подорожал на торгах 1 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: