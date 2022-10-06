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"Достык" потерпел поражение на клубном Чемпионате Азии по гандболу

Гандбол Поражение Достыка Фото: Instagram/ahf__official
В Алматы продолжается клубный чемпионат Азии среди женщин по гандболу. Накануне прошла встреча лидеров турнирной таблицы: местного "Достыка" и корейского коллектива Sugar Gliders, в котором успех сопутствовал гостям, сообщает Zakon.kz.

Корейские гандболистки уверенно начали данный принципиальный поединок, так как от этой игры практически зависела судьба золотых медалей клубного первенства.

Оба коллектива шли без поражений к этому игровому дню, и удача в этом матче была на стороне соперниц из Кореи, которые были сильнее со счетом - 32:25. Это позволяет им досрочно гарантировать место в призовой тройке турнира.

До завершения данных соревнований остается еще 4 дня. Командам необходимо провести по три игры.

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