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Общественные объединения могут выдвигать одного и того же кандидата в президенты – Мусин

Общественные объединения могут выдвигать одного и того же кандидата в президенты Фото: freepik
Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как будет проходить регистрация кандидата от коалиции.

Регистрация будет проходить в соответствии с законом "О выборах". Одно общественное объединение выдвигает кандидата, от которого кандидат и регистрируется. Коалиция – нет такого юридического термина в законодательстве. Коалиция – это больше политическое понятие. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Министр юстиции РК Канат Мусин

По его словам, кандидат, которого выдвинуло общественное объединение, при регистрации должен выразить свое согласие баллотироваться от этого общественного объединения в письменном виде.

Закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата. В законе нет ограничений по количеству общественных объединений. Они могут выдвигать одного и того же кандидата... До окончания процедуры выдвижения (кандидат должен уже согласиться или нет. – Прим. ред.). Я не могу комментировать в данном случае, какой будет выбор у кандидата в президенты. Пока об этом еще не сказано.Глава Минюста РК

6 октября партии Amanat и Народная партия Казахстана выдвинули в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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