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МВД разработало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы

МВД разработало комплексный план по борьбе с с наркоманией и наркобизнесом Фото: ДП Астаны
Министерство внутренних дел разработало Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

План направлен на стабилизацию наркоситуации, противодействие ввозу и транзиту героина, пресечение подпольного производства и распространения синтетических наркотиков, повышение эффективности учета, лечения и реабилитации лиц с психическими поведенческими расстройствами вследствие употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для решения этих вопросов проект плана предусматривает:

  • Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, планируется разработать законопроект, предусматривающий усиление ответственности за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот «конструкторов», используемых при изготовлении синтетических наркотиков.

  • Повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса. К примеру, предлагается упростить механизм внесения под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления. А также ограничить использования электронных платежных систем и криптовалют при незаконных сделках с наркотиками.

  • Совершенствование системы профилактики, лечения наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц. Здесь основной упор предлагается деть на профилактическую работу в учебных заведениях, а также разработать меры по мотивации наркозависимых лиц к прохождению лечения, реабилитации и дальнейшей ресоциализации.

  • Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и прекурсоров. В частности, предлагается выработать единую согласованную позицию по вопросам, связанным с продвижением инициатив, лоббирующих расширение сферы применения каннабиса и его производных, в строгом соответствии конвенционными подходами ООН и требованиями действующего законодательства.

  • Укрепление и расширение международного сотрудничества. В этом разделе предусматривается проведение совместных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также разработать очередную Антинаркотическую стратегию ШОС с возможностью ее принятия на Астанинском саммите.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан
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