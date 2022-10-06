МВД разработало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы

План направлен на стабилизацию наркоситуации, противодействие ввозу и транзиту героина, пресечение подпольного производства и распространения синтетических наркотиков, повышение эффективности учета, лечения и реабилитации лиц с психическими поведенческими расстройствами вследствие употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для решения этих вопросов проект плана предусматривает:

Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, планируется разработать законопроект, предусматривающий усиление ответственности за организацию деятельности подпольных нарколабораторий и оборот «конструкторов», используемых при изготовлении синтетических наркотиков.

Повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса. К примеру, предлагается упростить механизм внесения под контроль новых видов наркотиков, прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для их изготовления. А также ограничить использования электронных платежных систем и криптовалют при незаконных сделках с наркотиками.

Совершенствование системы профилактики, лечения наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц. Здесь основной упор предлагается деть на профилактическую работу в учебных заведениях, а также разработать меры по мотивации наркозависимых лиц к прохождению лечения, реабилитации и дальнейшей ресоциализации.



Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и прекурсоров. В частности, предлагается выработать единую согласованную позицию по вопросам, связанным с продвижением инициатив, лоббирующих расширение сферы применения каннабиса и его производных, в строгом соответствии конвенционными подходами ООН и требованиями действующего законодательства.