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Азат Перуашев рассказал, почему решил не баллотироваться в президенты

председатель партии "Ак жол" комментарий Фото: Zakon.kz
Председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев объяснил, почему решил не баллотироваться на внеочередные выборы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель партии отметил, что сейчас перед страной стоят вызовы, связанные с социально-экономическими, внутриполитическими и внешнеполитическими проблемами.

Есть случаи, когда надо свои амбиции придерживать и разбираться в иерархии ценностей, приоритетах, что важнее, – заявил Азат Перуашев на внеочередном съезде партии "Ак жол".

И главная задача для Казахстана, по его словам, укрепить государственность, сохранить независимость и территориальную целостность.

Сегодня страну возглавляет президент, который показал свою эффективность во внешнеполитических отношениях. При всех тех сложностях, с которыми сталкиваются наши ближайшие соседи, Казахстан остается в ровных отношениях со всеми.  Азат Перуашев

6 октября на XIX внеочередном съезде члены Демократической партии "Ак жол" выдвинули на пост президента Касым-Жомарта Токаева. За действующего главу государства проголосовали 74 человека.

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