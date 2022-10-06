Азат Перуашев рассказал, почему решил не баллотироваться в президенты

Председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев объяснил, почему решил не баллотироваться на внеочередные выборы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель партии отметил, что сейчас перед страной стоят вызовы, связанные с социально-экономическими, внутриполитическими и внешнеполитическими проблемами.

Есть случаи, когда надо свои амбиции придерживать и разбираться в иерархии ценностей, приоритетах, что важнее, – заявил Азат Перуашев на внеочередном съезде партии "Ак жол".

И главная задача для Казахстана, по его словам, укрепить государственность, сохранить независимость и территориальную целостность.

Сегодня страну возглавляет президент, который показал свою эффективность во внешнеполитических отношениях. При всех тех сложностях, с которыми сталкиваются наши ближайшие соседи, Казахстан остается в ровных отношениях со всеми. Азат Перуашев

6 октября на XIX внеочередном съезде члены Демократической партии "Ак жол" выдвинули на пост президента Касым-Жомарта Токаева. За действующего главу государства проголосовали 74 человека.