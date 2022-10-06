Партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Токаева на внеочередные выборы президента
Партия рассматривала четырех кандидатов. Среди них: Касым-Жомарт Токаев, журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскар Садыков.
На тайном голосовании члены партии отдали 74 голоса в поддержку действующего главы государства – Касым-Жомарта Токаева.
За Сандугаш Дуйсенову проголосовали 11 человек, Серик Ерубаев набрал 23 голоса, Аскар Садыков – 17 голосов.
Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.
30 сентября Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выбрала своим кандидатом в президенты Жигули Дайрабаева.
1 октября Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) предложила кандидатуру Нурлана Ауесбаева.
3 октября содружество профсоюзов "Аманат" выдвинуло Мейрама Кажыкена на внеочередные президентские выборы.
6 октября партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.
Народная партия Казахстана единогласно поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.