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Партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Токаева на внеочередные выборы президента

демократическая партия Фото: akzhol.kz
Демократическая партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Партия рассматривала четырех кандидатов. Среди них: Касым-Жомарт Токаев, журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова, депутат Мажилиса Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала "Ак жол" Аскар Садыков.

На тайном голосовании члены партии отдали 74 голоса в поддержку действующего главы государства – Касым-Жомарта Токаева.

За Сандугаш Дуйсенову проголосовали 11 человек, Серик Ерубаев набрал 23 голоса, Аскар Садыков – 17 голосов.

Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.

30 сентября Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выбрала своим кандидатом в президенты Жигули Дайрабаева.

1 октября Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) предложила кандидатуру Нурлана Ауесбаева.

3 октября содружество профсоюзов "Аманат" выдвинуло Мейрама Кажыкена на внеочередные президентские выборы.

6 октября партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Народная партия Казахстана единогласно поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

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