Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

При стрельбе в детском центре Таиланда погибли не менее 30 человек

При стрельбе в детском центре Таиланда погибли не менее 30 человек Фото: pixabay
Более 30 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в одном из детских центров в Таиланде. Среди погибших есть дети, сообщает Zakon.kz.

Полицейские разыскивают подозреваемого. При нападении он использовал пикап.

По данным  Khaosod, стрельба произошла в северо-восточной провинции Нонгбуалампху в детском центре развития. Среди погибших дети и их родители. Преступление совершил экс-полицейский, которого недавно сократили.

По информации Reuters, число погибших выросло до 34, среди них 22 ребенка.

Некоторые местные СМИ сообщают, что преступник позже застрелился.

Подробности уточняются.

Читайте также

Пятерых казахстанских детей незаконно вывезли в Кыргызстан

Анастасия Стативкина
Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
курсы валют
Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления