При стрельбе в детском центре Таиланда погибли не менее 30 человек

Более 30 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в одном из детских центров в Таиланде. Среди погибших есть дети, сообщает Zakon.kz.

Полицейские разыскивают подозреваемого. При нападении он использовал пикап.

По данным Khaosod, стрельба произошла в северо-восточной провинции Нонгбуалампху в детском центре развития. Среди погибших дети и их родители. Преступление совершил экс-полицейский, которого недавно сократили.

По информации Reuters, число погибших выросло до 34, среди них 22 ребенка.

Некоторые местные СМИ сообщают, что преступник позже застрелился.

Подробности уточняются.