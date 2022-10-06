Пятерых казахстанских детей незаконно вывезли в Кыргызстан

Комитет по охране прав детей вернул в Казахстан пятерых несовершеннолетних, которые были вывезены в Кыргызстан и находились там незаконно, сообщает Zakon.kz.

В Минпросвещения РК сообщили, что с начала 2022 года из Кыргызстана в Казахстан были возвращены 3 девочки и 2 мальчика.

В первом случае девочка 2011 года рождения незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. Мать ребенка вывезла ее в соседнюю страну и передала без оформления соответствующих документов на воспитание посторонним лицам. Ребенка был возвращен в Казахстан по обращению близкого родственника.

Другая история связана с сестрой и братом 2009 и 2011 года рождения, которые находились в Бишкеке. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана.

В третьем случае родные брат с сестрой 2010 и 2015 года рождения оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызской Республики. Дети незаконно жили у родственников и были возвращены на родину по обращению матери.

Все несовершеннолетние в ходе проведенных мероприятий были доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. В настоящее время ведется работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Вице-министр Минпросвещения РК Гани Бейсембаев

В Комитете по охране прав детей рассказали, что согласно Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, они оказывают содействие в вопросах возвращения несовершеннолетних детей в государства их постоянного проживания по заявлению родителей или законных представителей.

В июле Красноярский суд вынес приговор в отношении гражданки Казахстана, которая под видом услуги по суррогатному материнству фактически продала новорожденного. Ее осудили на три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.