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Казахстанка продала своего ребенка в Россию

Казахстанка продала своего ребенка в Россию Фото: pixnio
В России казахстанку приговорили к трем годам колонии по уголовному делу о торговле новорожденными, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей центра суррогатного материнства «Дидилия», которых подозревали в торговле новорожденными младенцами. При расследовании было установлено 19 младенцев.

По информации ТАСС, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Казахстана. Ей назначено три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что под видом услуги по суррогатному материнству была фактически осуществлена купля-продажа новорожденного.

В апреле 2020 года девушка родила, получила свидетельство о рождении, после этого в нотариальной конторе оформила доверенность, предоставив возможность директору ООО «Дидилия» и его знакомым распоряжаться своим ребенком.

Затем она уехала в Казахстан, где получила 13 тыс. долларов за продажу ребенка. В дальнейшем директор фирмы и его сообщники забрали новорожденного из медицинского учреждения для передачи его третьим лицам за вознаграждение.

Директор фирмы привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

Суд еще продолжается над другими фигурантами дела.

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