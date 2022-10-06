Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Теплую погоду обещают синоптики казахстанцам

Теплую погоду обещают жителям Казахстана Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 октября 2022 года. На севере и западе страны ожидаются дожди, а на востоке – погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на северо-западе и юго-западе Казахстана пройдут дожди с грозой.

Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман.РГП "Казгидромет"

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.

Читайте также

Министр обороны встретился с председателем Комитета солдатских матерей

Токаев рассказал, какую внешнюю политику будет вести Казахстан

Токаев пообещал представить предвыборную платформу в ближайшее время

Идрис Дроздов
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
курсы валют
Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления