Теплую погоду обещают синоптики казахстанцам

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 октября 2022 года. На севере и западе страны ожидаются дожди, а на востоке – погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на северо-западе и юго-западе Казахстана пройдут дожди с грозой. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман. РГП "Казгидромет" В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С. В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С. Читайте также Министр обороны встретился с председателем Комитета солдатских матерей Токаев рассказал, какую внешнюю политику будет вести Казахстан Токаев пообещал представить предвыборную платформу в ближайшее время

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