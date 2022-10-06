Теплую погоду обещают синоптики казахстанцам
Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 октября 2022 года. На севере и западе страны ожидаются дожди, а на востоке – погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
По информации синоптиков, на северо-западе и юго-западе Казахстана пройдут дожди с грозой.
Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе – туман.РГП "Казгидромет"
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
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