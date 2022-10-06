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Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Астане

Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Астане Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е место в мировом рейтинге, проиграл 10-ой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши во втором круге турнира ATP 500 в Астане.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу польского теннисиста.

Саша всегда был и является сложным оппонентом. Он играл дома, публика болела за него. Во время игры у него были интересные розыгрыши. Сложно читать его игру. В целом, я очень доволен своим выступлением. Рад, что в критические моменты я хорошо играл, - сказал после игры Хуберт Хуркач.

В четвертьфинале турнира поляку предстоит сыграть против грека Стефаноса Циципаса, занимающего шестую строчку в рейтинге ATP.

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