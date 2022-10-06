Госпитализирована известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию экстренно увезли в больницу вечером 5 октября, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Sports.ru, об этом стало известно, когда на следующий день утром она не приехала на съемки первого эпизода нового сезона телепроекта "Ледниковый период".

Сообщается, что в жюри первого выпуска Тарасову заменила Елена Чайковская.

Тарасовой 75 лет. Она является российским тренером по фигурному катанию, мастером спорта СССР международного класса. Зрителям она известна также как председатель жюри ряда телевизионных шоу:

"Звезды на льду" в 2006 году,

"Ледниковый период" — с 2007 по 2009 год и с 2012 года,

"Лед и пламень" с 2010 по 2011 год.

С 1 апреля 2018 года — председатель жюри телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети".

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