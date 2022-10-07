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Компанию в Мангистау оштрафовали на 56 млн тенге за разлив нефтеотходов

в Мангистау оштрафовали компанию Фото: pixabay
Частную компанию привлекли к административной ответственности по четырем статьям Экологического кодекса, сообщает Zakon.kz.

Ранее жители поселка Жетыбай жаловались, что отходы производства сбрасывают недалеко от населенной местности, к тому же их поджигали, сообщает "Хабар 24".

В итоге в областном департаменте экологии к административной ответственности привлекли сразу несколько компаний, причинивших ущерб природе.

Места с нефтеотходами в поселке встречаются часто. Когда-то на этой территории было несколько предприятий. Владельцы там постоянно менялись.

В итоге участок стал местом, куда сливали отходы, а это около 10 тысяч тонн переработанного масла. Последствия таких незаконных выбросов видят теперь местные жители.

Все отходы сливают сюда. Делают, что хотят, не задумываясь о том, какой вред наносят экологии. Ведь урон получает не только природа, но и мы, жители. Житель села Агзам Жумсаков

Вскоре после жалобы жителей Каракиянского района представители Департамента экологии провели внеплановую проверку. Проведенный анализ подтвердил наличие нефти в загрязненной местности.

По обращению жителей села Жетыбай Департаментом экологии совместно с органами прокуратуры также проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Void». Наложен штраф за незаконное управлением отходами на 56 миллионов тенге. Замруководителя областного департамента экологии Максат Айсин

С начала 2022 года экологи проверили 48 производственных предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 240 миллионов тенге, 109 из них уже уплачены.

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