Какие интересы преследуют противники цифровой маркировки обуви в Казахстане

С ноября 2021 года в Казахстане внедрена обязательная цифровая маркировка обуви. Международный проект, главной целью которого является повышение прозрачности товарных рынков и качества инструментов госконтроля, поддерживают как локальные производители, так и крупные импортеры обуви.

И те, и другие солидарно выступают за то, что в результате внедрения цифровой маркировки на рынке обуви произойдет сокращение нелегального оборота товаров. Контрафакт сейчас является обычным явлением для казахстанского рынка. На местных базарах и даже на прилавках крупных торговых центров запросто можно встретить такие бренды, как Adidas, Nike, Reebok, правда, по цене значительно ниже той, которую ставят сами производители.

Ежегодный импорт обуви в Казахстан – 90 млн пар. И только 45 млн пар завозятся официально. Еще 45 млн пар завозятся неофициально, хозяин барахолки получает огромные суммы денег просто за родственные связи. При этом внутри страны производится 0,6% гражданской обуви, работы для нас непочатый край. Основатель обувной фабрики Shoes Republic Даурен Раманкул

Один из основных методов борьбы с контрафактом – внедрение механизмов цифровизации и, что следовало, появление возможности отследить весь путь товара – от этапа производства до конечного потребителя. Здесь и выявляется основное преимущество цифровой маркировки – она позволяет идентифицировать каждую пару обуви и проследить ее по товаропроводящей цепочке без влияния человеческого фактора.

Фото: Shoes Republic

Директор ТОО "Glasman" Анвар Хилажев считает, что товары легкой промышленности, завозимые из других стран, составляют на рынке 95% контрабанды и контрафакта в связи с устоявшейся более 20 лет системой провоза товара через границу по килограммам. При этом не выплачиваются налог и пошлины в бюджет при таможенной очистке.

Насколько выгодна продажа контрафакта?

Согласно статистике ООН, маржа от продажи контрафактного товара находится почти на одном уровне с прибылью от продажи оружия, наркотрафиком, торговлей людьми и незаконным оборотом краснокнижных животных. В этом списке на первом месте – торговля наркотиками, которая оценивается в мировом эквиваленте в 320 млрд долларов в год, а на втором – контрафакция, то есть продажа поддельных товаров, приносящая 250 млрд долларов незаконной прибыли.

В Казахстан, как выяснилось, выгоднее завозить контрафакт, чем его здесь производить. Особенно если речь про крупные партии. Основная часть нелегальных товаров в республику поступает из Китая – почти 70%, что эквивалентно 4,2 млрд долларов. Остальные 30% – из Кыргызстана, Азербайджана и России.

Если говорить о крупных конгломерациях подделок, то в Казахстане они подразделяются на четыре сектора. Так, доля теневого оборота на рынке легкой промышленности Казахстана достигает 63% от общего оборота, на рынке обуви – 48,5%.

Чем вызван рост цен на обувь?

Согласно информации Министерства торговли и интеграции РК, официальный импорт обуви после внедрения цифровой маркировки увеличился на 30%, однако противники проекта утверждают, что в такой же степени выросла и стоимость обуви, и виной тому – цифровая маркировка.

Фото: Shoes Republic

Нельзя утверждать, что маркировка подстегнет повышение цены обуви. Маркировка одной пары обуви стоит от 150 до 400 тенге. Но импортеры пугают, что цены вырастут на 10-15 тыс. тенге, желая дополнительно получить сверхзаработок. Введение цифровой маркировки никак не повлияло на цены Shoes Republic.

Мы включили эти затраты в расходы, на 2-4% уменьшив свою маржинальность. На нашем потребителе введение цифровой маркировки никак не сказалось. На нас влияют другие факторы: подорожавшая во всем мире логистика, вслед за ней подорожавшее сырье и курс валюты. Даурен Раманкул

По данным представителей официальных дистрибьюторов Adidas и Интертоп, затраты на цифровую маркировку также составили не более 1% от стоимости и никак не повлияли на конечную стоимость поставляемой обуви этими компаниями.

Когда во всем мире фиксируется значительный рост цен и инфляции, сдержать этот рост в отдельно взятом регионе не удавалось ни одной стране мира, в том числе и Казахстану. Глобальная экономика едва восстановилась от пандемийных 2020-2021 годов, как в 2022-м последовал еще более тяжелый удар. После начала специальной военной операции в Украине были разорваны логистические цепочки во всем мире, нарушено транспортное сообщение между рядом стран, а также началась санкционная война против одного из крупнейших интегрированных партнеров Казахстана – России. Это привело к глобальному росту инфляции и цен абсолютно на все.

В апреле Всемирный банк спрогнозировал, что мировые цены на продукты питания вырастут в этом году на 20%, намного опережая цены на сырье. В прошлом году в мире энергоресурсы уже подорожали почти вдвое, продукты питания – на 31%, а общий накопленный рост на продукты составил уже более 50%.

На рост цен в Казахстане в настоящее время влияют курс тенге и мировая тенденция роста цен на продовольствие и сырье для его изготовления. В большей мере росту цен подверглись продукты, которые импортировались из России, и из-за роста курса вплоть до 9 тенге за один российский рубль они пропорционально увеличились в цене.

Какие перспективы у обувного рынка без цифровой маркировки?

Статистика, получаемая на основе данных, собираемых с помощью цифровой маркировки, в масштабе всей страны в режиме реального времени позволяет оперативно реагировать на изменения в разных сферах торговли и производства и внедрять меры по поддержке и развитию бизнеса в региональном разрезе. Первые результаты уже достигнуты: по данным Института маркетинговых и социологических исследований Elim, объем производства валяной и фетровой обуви с марта прошлого года в республике вырос на 54,1%.

Взаимопризнанные коды маркировки на товары для экспорта в страны Евразийского экономического союза, в том числе в Россию, – гарант беспрепятственного ввоза. В России обязательная маркировка ряда товаров вводится с 2019 года, а к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все товары без исключения.

Для казахстанских компаний, экспортирующих обувь в Россию, маркировка выполняет функцию прослеживаемости товарооборота: предприниматель может отслеживать путь товара с момента производства до момента покупки его в конкретном регионе, городе, магазине за рубежом. Таким образом, экспортер может в реальном времени видеть цепочку потребления его товаров и прогнозировать логистику, необходимый объем производства и вливаний в маркетинг в том или ином городе или стране.

Помимо эффекта "отбеливания" рынка, маркировка товаров и их прослеживаемость позволяет повысить качество и безопасность товаров, обеспечив тем самым надлежащий уровень защиты потребителей. Благодаря цифровой маркировке каждый покупатель в приложении Naqty Onim может получить подробную информацию о товаре онлайн, в ту же секунду сверив с данными на упаковке. Сканируя код, потребитель получает всю необходимую информацию о продукте, проверяя его легальность. Если на товаре, подлежащем обязательной маркировке, будет отсутствовать код – это 100% контрафакт. При этом надо помнить, что до 1 апреля 2023 года еще разрешена продажа остатков немаркированной до 1 ноября 2021 года обуви.

Потребитель самостоятельно решает, что ему покупать, но после введения обязательной цифровой маркировки, придя на рынок или в магазин, он может выбрать между маркированной продукцией с известными характеристиками и контрафактной продукцией от неизвестных производителей, которая может быть попросту вредна и опасна для жизни. При выявлении продажи немаркированной продукции в будущем такие предприниматели будут оштрафованы. Сейчас такое наказание предусмотрено для реализаторов контрафактных табачных изделий.

Таким образом, если цифровая маркировка выгодна и местным производителям, и добросовестным импортерам, и в конечном ключе – потребителям, то чьи интересы преследуют те, кто выступает против? Очевидно, что "обеление" обувного рынка выгодно всем добросовестным участникам рынка, кроме тех, кто занимается поставками контрафакта или контрабанды, а следовательно, уклонением от уплаты пошлин и налогов.