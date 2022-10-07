Сдача квартиры в аренду: как и где платить налоги

Сдача недвижимости в аренду является предпринимательской деятельностью. Доход от нее облагается налогом, за уклонение от которого грозит административная ответственность, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте госдоходов по Акмолинской области рассказали, что есть четыре законных способа сдачи жилья в аренду.

Так, два налоговых режима предполагают регистрацию в качестве ИП (индивидуального предпринимателя) и два – освобождают от этого. Каждый из них имеет свои условия и ограничения.

С регистрацией ИП

Индивидуальные предприниматели могут сдавать жилье по патенту или на основе упрощенной декларации. Оба режима позволяют нанимать работников и участвовать в накопительной пенсионной и медицинской страховой системах.

Для арендодателей, зарегистрированных в качестве ИП, платеж условно состоит из двух сумм:

подоходного налога (1 или 3% от дохода в зависимости от режима). Эта часть отменена до 1 января 2023 года;

обязательных платежей: пенсионных взносов (10%), социальных отчислений (3,5 %), взносов на медицинское страхование (5% от 1,4 МЗП).

Отчисления рассчитываются от минимальной заработной платы, в 2022 году это 60 тысяч тенге.

Если доход от аренды не превышает 10 млн тенге в год, то рекомендуется выбрать режим на основе патента. Он подходит большинству арендодателей.

Патент

Предусматривает уплату налога в 1% от дохода (не уплачивается до 1 января 2023 года) + обязательные отчисления.

Основные условия:

личное предпринимательство без привлечения наемных работников;

доход не более 3528 МРП (10,8 млн тенге) за календарный год.

Разрешение на предпринимательскую деятельность выкупается авансом на определенный период (от месяца до года).

Представление деклараций не требуется. Для уплаты заполняется форма 911.00.

Так, годовой патент для сдачи квартиры по 100 000 тенге в месяц обойдется в 147 600 тенге.

Из этой суммы выплачиваются:

социальные отчисления – 25 200 тенге (3,5% от 60 000 за 12 мес.);

пенсионные взносы – 72 000 тенге (10% от 60 000 за 12 мес.);

взносы на медицинское страхование – 50 400 тенге (5% от 1,4 × 60 000 за 12 месяцев).

С учетом ИПН (1% от 100 000 за 12 мес. = 12 000) сумма составила бы 159 600 тенге.

Как получить патент

Зарегистрироваться как ИП. Это можно сделать за один день через портал eGov.kz, elicense.kz или с помощью мобильных приложений банков. Выбрать режим на основе патента. В течение трех рабочих дней подать в налоговый орган расчет по форме 911.00.

Упрощенная декларация

Для арендодателей, зарегистрированных в качестве ИП, платеж условно состоит из двух сумм:

налога в 3% от дохода, эта часть отменена до 1 января 2023 года;

обязательных платежей: пенсионных взносов (10%), социальных отчислений (3,5%), взносов на медицинское страхование (5% от 1,4 МЗП).

Отчисления рассчитываются от минимальной заработной платы (60 000 тенге в 2022 году) и составляют 12 300 тенге в месяц.

Основные условия:

численность работников за налоговый период до 30 человек;

доход не более 24 038 МРП (73,6 млн тенге);

наличие кассового аппарата.

Декларация по форме 910.00 представляется в налоговую дважды в год: не позднее 15 августа и 15 февраля.

Без регистрации ИП

Арендодатели, не использующие труд наемных работников, могут не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом лимиты годового дохода будут значительно ниже.

Налоговые режимы для физлиц:

единый совокупный платеж (ЕСП);

декларация по индивидуальному подоходному налогу.

ЕСП

ЕСП – это фиксированный платеж, включающий подоходный налог, социальные отчисления, пенсионные взносы и взносы на медицинское страхование. Он вносится ежемесячно.

Ставки:

1 МРП (3063 тенге) – для проживающих в городах;

0,5 МРП (1532 тенге) – в селах.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

нет наемных работников;

услуги оказываются исключительно физлицам;

годовой доход до 1175 МРП (3,6 млн тенге).

В этом случае налоговая отчетность и специальная регистрация не требуются. Если в каком-то из месяцев доходы отсутствовали, ЕСП можно не платить.

К примеру, при сдаче квартиры в городе по 100 000 тенге в месяц оплата за год составит 36 756 тенге (3063 × 12 месяцев).

Как отметили в КГД, ЕСП не могут выбрать:

ИП;

кто работает в коммерческих и торговых объектах;

сдающие в аренду нежилое имущество;

занимающиеся частной практикой;

иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу

В этом случае налог с дохода составляет 10%. Оплата производится раз в год, до 10 апреля, по форме 240.00 (сдается до 31 марта). Социальных отчислений нет.

К примеру, при сдаче квартиры за 100 000 тенге в месяц налог за год составит 120 000 тенге.

Физлицо может сдавать жилье в аренду физлицам и налоговым агентам:

юридическому лицу, его структурным подразделениям;

ИП;

лицам, занимающимся частной практикой;

юридическому лицу-нерезиденту.

При этом рассчитывать и выплачивать налог должен не сам арендодатель, а субъект, который выплачивает ему деньги, — налоговый агент. Ставка налога также составляет 10% от суммы дохода.

Где и как заплатить налоги

Декларацию и расчет можно представить:

через «Кабинет налогоплательщика»;

мобильное приложение E-Salyq Azamat;

на eGov.kz;

в ЦОНе на бумажном носителе;

в городское или районное управление государственных доходов.

Оплата также принимается через мобильное приложение eSalyq Azamat; в банках; в отделениях Казпочты.

Чем грозит неуплата налогов

За непредставление налоговой отчетности в срок и занятие предпринимательской деятельностью без регистрации предусмотрены меры административной ответственности.

В частности, за отсутствие отчетности сначала следует предупреждение, затем налагается штраф в 15 МРП (45 945 тенге).

При незаконной предпринимательской деятельности решение по административной ответственности принимается судами.