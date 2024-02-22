Как правильно платить налоги при сдаче квартиры в аренду

Какие варианты налообложения существуют при сдаче недвижимости в аренду, рассказали в Депарпаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Варианты, когда собственники получают доход от сдачи аренды имущества:

1 вариант – владелец жилья может зарегистрироваться в качестве ИП и применить специальный налоговый режим (СНР) с использованием мобильного приложения. При этом налоговую отчетность не нужно представлять и уплачивать ИПН в размере 1% от дохода.

При этом доход за год не должен превышать 13 млн тенге (3 528 МРП).

2 вариант – владелец жилья – не ИП, в том числе госслужащий, военный. Представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ф. 240.00) или о доходах и имуществе (ф. 270.00) в зависимости от вхождения в систему всеобщего декларирования.

Уплачивают индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10%.

3 вариант – владелец жилья сдает в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, ЮЛ).

В этом случае исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом путем удержания ИПН по ставке 10% с дохода от аренды.

В департаменте напомнили, что физические лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования (представившие "входную" декларацию об активах и обязательствах), должны представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) до 15 сентября года, следующего за отчетным годом. Они уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 25 сентября года, следующего за отчетным годом.

Вместе с тем лица, не вошедшие в систему всеобщего декларирования, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Они уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом.

Декларацию необходимо представить по месту своего жительства через вэб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения "e-Salyq Аzamat", Halyk, Bank Centercredit.

Также казахстанцы могут представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какой штраф грозит казахстанцам за нелегальную сдачу квартиры в аренду.