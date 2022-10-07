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В Кыргызстане депутат предложил поменять красный цвет флага на голубой

В Кыргызстане предложили поменять красный цвет флага на голубой Фото: pixnio
6 октября на заседании парламента депутат Арсланбек Малиев заявил, что в Кыргызстане нужно поменять цвет флага, сообщает Zakon.kz.
Если обратиться к истории, у нас есть свои буквы, самая лучшая из них – кыргызская буква "Ң". Нынешний флаг Кыргызстана принял советский парламент. Депутат Арсланбек Малиев

Как заявил депутат, настоящий цвет флага Кыргызстана — голубой.

Флаг великого кыргызского народа – голубой, каким он был у Манаса. Арсланбек Малиев

По информации 24.kg, не нравится депутату и гимн, и герб. Сейчас готовятся соответствующие законопроекты, которые вынесут на обсуждение в ближайшее время.

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