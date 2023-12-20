В Кыргызстане приняли закон об изменении флага

Парламент Кыргызстана на заседании рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях, сообщает Zakon.kz.

За проголосовало 59 депутатов, против – 5, сообщает 24.kg.



Председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила, что шесть парламентских фракций дали свое одобрение проголосовать по законопроекту сразу во втором и третьем чтениях.



Идея изменить флаг принадлежит президенту Садыру Жапарову. Инициаторы законопроекта – спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Предлагается изменить форму лучей из волнообразных на прямые. Авторы документа подчеркивают, что изменение флага не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета.

На прошедшем в минувшие выходные Народном курултае президент Садыр Жапаров признался, что это его идея. Он попросил главу парламента инициировать законопроект.

За изменение выступил и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, заявив, что флаг "не должен быть похож на подсолнух, а давать образ сияющего солнца".