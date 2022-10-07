Определился следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC

После долгого ожидания наконец-то появился файтер UFC, который принял вызов непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова. Им стал американский боец Джефф Нил (15-4), сообщает Zakon.kz.

Джефф Нил, который ныне занимает шестое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, через свою страницу в Twitter отправил сообщение казахстанскому спортсмену.

Had my team call Sean this morning. Be careful what you wish for. See you soon 😤 @Rakhmonov1994 October 6, 2022

Моя команда созвонилась с Шоном Шелби (организатор боев UFC) этим утром. Будь осторожен с желаниями. Увидимся скоро, Рахмонов. Джефф Нил

По сообщениям некоторых источников, Джефф Нил пару дней назад получил предложение об этом поединке и сейчас дал согласие. На просьбу о встрече с американцем Шавкат Рахмонов тоже дал свой ответ.

You have my respect. See you soon 👊🏼 https://t.co/naz4WbUEUw October 7, 2022

Мое уважение. Скоро увидимся! Шавкат Рахмонов

Теперь все в ожидании официального анонса этого долгожданного боя, сроки и место будут известны в ближайшее время.

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