Определился следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC
Джефф Нил, который ныне занимает шестое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, через свою страницу в Twitter отправил сообщение казахстанскому спортсмену.
– Geoff (handzofsteel) Neal (@handzofsteelmma) October 6, 2022
Had my team call Sean this morning. Be careful what you wish for. See you soon 😤 @Rakhmonov1994
Моя команда созвонилась с Шоном Шелби (организатор боев UFC) этим утром. Будь осторожен с желаниями. Увидимся скоро, Рахмонов.Джефф Нил
По сообщениям некоторых источников, Джефф Нил пару дней назад получил предложение об этом поединке и сейчас дал согласие. На просьбу о встрече с американцем Шавкат Рахмонов тоже дал свой ответ.
– Shavkat “Nomad” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) October 7, 2022
You have my respect. See you soon 👊🏼 https://t.co/naz4WbUEUw
Мое уважение. Скоро увидимся!Шавкат Рахмонов
Теперь все в ожидании официального анонса этого долгожданного боя, сроки и место будут известны в ближайшее время.
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