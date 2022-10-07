Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Определился следующий соперник Шавката Рахмонова в UFC

UFC Бой Следующий Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
После долгого ожидания наконец-то появился файтер UFC, который принял вызов непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова. Им стал американский боец Джефф Нил (15-4), сообщает Zakon.kz.

Джефф Нил, который ныне занимает шестое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, через свою страницу в Twitter отправил сообщение казахстанскому спортсмену.

Моя команда созвонилась с Шоном Шелби (организатор боев UFC) этим утром. Будь осторожен с желаниями. Увидимся скоро, Рахмонов.Джефф Нил

По сообщениям некоторых источников, Джефф Нил пару дней назад получил предложение об этом поединке и сейчас дал согласие. На просьбу о встрече с американцем Шавкат Рахмонов тоже дал свой ответ.

Мое уважение. Скоро увидимся!Шавкат Рахмонов

Теперь все в ожидании официального анонса этого долгожданного боя, сроки и место будут известны в ближайшее время.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Скатов пробился в четвертьфинал итальянского "Челленджера"

Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации

"Барыс" потерпел второе поражение подряд

Куандык Шынасилов
UFC Шавкат Рахмонов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
ЧП
В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую 5 дней назад женщину
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления