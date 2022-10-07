В Уральске за пытки осудили четырех сотрудников колонии

В Уральском городском суде оглашен приговор в отношении четырех сотрудников колонии. Их обвиняли в пытках над заключенными. Согласно приговору, они лишены званий и обязаны выплатить моральную компенсацию потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания "Мой город", на скамье подсудимых были четыре сотрудника учреждения РУ-170/1 ДУИС по ЗКО. А именно: замначальника отдела режима и охраны, оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны, оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны и контролер отдела режима и охраны.

Оглашая приговор, судья уточнила, что с 27 февраля по 1 марта 2021 года в одной из камер содержались прибывшие в учреждение заключенные, которые впервые были осуждены.

Из материалов дела следует, что издевательства начались после возникшей перепалки между контролером и осужденными.

Сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключенных и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку, – говорится в публикации.

Отмечено, что подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия.

В результате суд приговорил замначальника отдела режима и охраны признать виновным по статье 146 УК РК "Пытки" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Он также лишен звания старшего лейтенанта юстиции. Однако его наказание является условным.

Оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны также признан виновным в пытках. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года. Также он лишен права занимать должности представителя власти на три года. Суд лишил его специального звания капитана юстиции. Наказание тоже является условным.

А вот оперуполномоченному группы досмотра отдела режима и охраны повезло меньше. Свой срок лишения свободы в три года он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Звания лейтенанта юстиции его также лишили и запретили занимать вышеуказанные должности в течение трех лет.

Контролера отдела режима и охраны суд признал виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Звания младшего сержанта он тоже лишился.

Кроме этого, суд обязал осужденных выплатить моральную компенсацию.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.