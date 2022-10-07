В Астане благоустроено свыше 750 общественных пространств и дворов

В столице появились новые точки притяжения, где горожане и гости могут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг. За последние годы в Астане благоустроено свыше 750 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

К примеру, в текущем году в столице были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, еще один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у ТД "Встреча", парк "Мира и согласия", городская площадь и др. О преображении города рассказал Алтай Кульгинов.

Фото: Александр Куприенко

Очень важно создавать все больше мест под открытым небом, где горожане и гости столицы могли бы проводить свой досуг с комфортом и пользой для здоровья. В рамках мастер-плана "Астана – комфортный город" ежегодно мы благоустраивали порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Данную планку мы держим. Таким образом, за последние годы благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств. Алтай Кульгинов

Аким столицы привел несколько примеров: построили амфитеатр возле Дворца мира и согласия – там проходят выступления творческой молодежи, артистов и др.; по ул. Бараева благоустроили еще один пешеходный променад, открыли колизей уличного спорта, благоустроили подмостовые пространства.

Фото: Александр Куприенко

На правом берегу мы соединили между собой первый пешеходный променад, центральный парк, городскую площадь с фонтанами, бульвар "Театральный" (от дворца "Жастар" до Музыкального театра юного зрителя), набережную и другое. Алтай Кульгинов

Аким Астаны также отметил, что при благоустройстве уделяется особое внимание жилым массивам. Только в ЖМ было благоустроено порядка 300 дворов и общественных пространств, в Коктале построен парк на 16 гектаров.

Фото: Александр Куприенко

В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдет занятие по душе: здесь расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.