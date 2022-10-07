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Названы самые "популярные" правонарушения среди сотрудников МВД

МВД нарушения отчет исследования Фото: пресс-служба МВД РК
Согласно отчету аналитиков, с начала 2022 года 199 сотрудников МВД РК попались на уголовных правонарушениях. Это на 12,7% меньше, чем годом ранее. Также названы самые распространенные нарушения, сообщает Zakon.kz.

В отчете прописано, что среди них большинство совершили тяжкие уголовные правонарушения. А именно – 149 человек.

Также отмечено, что правонарушения небольшой тяжести совершили 22 сотрудника, средней тяжести — 25 сотрудников, особо тяжкие — 1 сотрудник.

В региональном разрезе больше всего нарушителей из ведомства пришлось на Алматы: 25 человек. Это на 8,7% больше, чем годом ранее, – уточнили аналитики Ranking.kz.

Кроме того, сказано, что далее идут:

  • Актюбинская область (19 человек, плюс 72,7% за год);

  • Алматинская область (17 человек, плюс 54,5%);

  • Северо-Казахстанская область (17 человек, годовой рост – в 2,4 раза).

Исследователи добавляют, что меньше всего сотрудники МВД совершали правонарушения в Восточно-Казахстанской области. Всего один человек против 17 годом ранее.

Помимо этого, сокращение численности правонарушителей встречалось в Атырауской (6 человек против 26 годом ранее) и Жамбылской (9 человек против 22 годом ранее) областях.

Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере – взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий, – говорится в отчете.

Среди "популярных" нарушений против собственности – мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Их совершили 50 человек против 55 годом ранее.

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