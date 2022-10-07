Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в России
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ.) Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, встреча пройдет 7 октября.
Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, – сказано в публикации.
Прошлая неформальная встреча глав государств СНГ состоялась 28 декабря 2021 года.
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