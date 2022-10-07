Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в России

Санкт-Петербург СНГ участие Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ.) Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, встреча пройдет 7 октября.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, – сказано в публикации.

Прошлая неформальная встреча глав государств СНГ состоялась 28 декабря 2021 года.

Читайте также

Акорда опубликовала недельный график Касым-Жомарта Токаева

Токаев пообещал представить предвыборную платформу в ближайшее время

Касым-Жомарт Токаев: Для меня большая честь баллотироваться в качестве общего кандидата

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Санкт-Петербург
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
ЧП
В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую 5 дней назад женщину
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления