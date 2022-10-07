Инициативы президента направлены на повышение качества жизни казахстанцев – эксперт

Как происходит реализация инициатив главы государства в рамках реформирования образовательной, медицинской и социальной сфер, рассказала эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева, сообщает Zakon.kz.

Человеческий капитал и развитие человеческих ресурсов являются основой эффективности государства. Обеспечение населения оптимальными условиями для реализации этого потенциала – стратегическая задача правительства. Главным образом, это инвестиции государства в знания, навыки и здоровье нации, а также обеспечение соответствующих инфраструктурных и административных возможностей для реализации человеческого капитала на благо общества.

В сентябрьском Послании президент Касым-Жомарт Токаев озвучил целый ряд инициатив в рамках реформирования образовательной, медицинской и социальной сфер. По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Алии Оразгалиевой, все эти меры позволят приумножить потенциал человеческого развития в стране и повысить уровень удовлетворенности качеством жизни.

– Эти направления стратегического инвестирования со стороны государства взяты неспроста, – отметила эксперт. – Так, по результатам ежемесячного мониторинга ИМЭП за май-июнь 2022 года население страны больше всего волнуют проблемы социально-экономического характера, а повышение качества жизни и общественно-политическая стабильность являются базовыми общественными запросами.

Изучив Послание, можно увидеть отражение основных общественных запросов населения и соответствующий четкий человекоцентрированный подход, который ложится в основу государственного администрирования и принятия решений, а в качестве основного ориентира взята цель повышения уровня жизни населения в стране. Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева

Что касается образовательных инициатив, то, согласно результатам ежемесячного мониторинга ИМЭП, вопросы доступности и качества образования входят в рейтинг проблем, в большей степени волнующих население страны. При этом для 46% внутренних мигрантов поиск доступного образования является главной причиной смены места жительства, а за качественным образованием казахстанцы нередко уезжают за рубеж, в некоторых случаях – безвозвратно, подчеркнула эксперт.

Для снижения потерь человеческого капитала и повышения доступности качества образовательных услуг президент в Послании предложил порядка 11 крупных инициатив, направленных на развитие услуг на всех уровнях образования.

Среди прочих впервые прозвучала инициатива о повышении социального статуса воспитателей детских садов и их аттестация в целом. Кроме того, была озвучена необходимость кардинально решить вопрос обеспечения детскими садами в соответствии с возросшим количеством рожденных детей в стране, напомнила Алия Оразгалиева. Так, по данным Бюро национальной статистики и Министерства просвещения, в 2022 году только 39,2% детей в возрасте от 2 до 6 лет посещают детские сады. Можно предположить, что к реализации данной инициативы частично будет привлечен частный бизнес через механизмы государственно-частного партнерства.

Одна из наиболее ожидаемых инициатив президента – национальный проект "Комфортная школа", который должен обеспечить не только необходимое количество школ по стране – а это порядка 800 тысяч ученических мест, но и качественно улучшить условия обучения как в городских, так и в сельских школах. Приоритетом всей инициативы можно считать качественно новый уровень школьной образовательной инфраструктуры в стране. Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева

Говоря об этом, эксперт заметила, что для системы высшего образования, согласно Посланию, приоритетом будет являться обеспечение доступности высшего образования за счет дополнительных источников финансирования и поддержки образовательной экосистемы и студентов. Помимо дополнительных образовательных грантов, льгот и кредитов для студентов, президент предложил ввести альтернативные системы финансирования – образовательные ваучеры в школах и эндаумент-фонды при вузах. Финансовое участие в развитии образовательного учреждения, как показывает мировая практика, повышает требования к ним и, соответственно, качество и престиж.

Усилия и серьезность намерений правительства по повышению качества образовательных услуг очевидны еще и потому, что в этом году Министерство образования и науки было разделено на два отдельных ведомства, по всей видимости, для лучшей концентрации специалистов на решении узконаправленных задач по отдельности – в системе высшего образования и науки, а также в системе школьного и дошкольного образования и воспитания. Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева

Особый разговор – об инициативах президента в системе здравоохранения. Как сообщила эксперт, результаты ежемесячного мониторинга указывают на то, что каждый пятый казахстанец недоволен доступностью, качеством и выбором медицинских услуг в своем регионе проживания. В большинстве случаев это жители сельской местности.

– Стоит отметить, что, несмотря на реформирование системы здравоохранения, уровень удовлетворенности населения медицинскими и оздоровительными услугами находится на низком уровне, – говорит спикер. – Можно предположить, что сниженная доступность и качество обусловлены тем, что темпы цифровизации сферы здравоохранения в значительной мере отстают от других социальных сфер из-за сложной специфики и структуры медицинских услуг и подведомственных организаций. Вместе с тем нововведенная система медицинского страхования в определенной степени забюрократизирована, непрозрачна и малопонятна для населения.

В ответ на данную проблему глава государства в Послании озвучил инициативы о внедрении системы добровольного медицинского страхования, значительное усовершенствование имеющейся инфраструктуры медицинских учреждений и обеспечение около 1 млн сельских жителей доступом к первичной медико-санитарной помощи, а также национальный проект "32 районные больницы". Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева

Учитывая скорое расширение инфраструктуры медицинских учреждений, президент внес предложение об увеличении на 70% количества образовательных грантов по подготовке медицинских специалистов в резидентуре. Эта инициатива, возможно, чисто технически перекрывает необходимое количество медиков в новые медучреждения, тем не менее, эксперт отметила, что также необходимо предусмотреть систему мотивации по привлечению молодых специалистов в села и районные центры для работы.

Все предложенные инициативы окажут благотворный эффект в среднесрочной перспективе, считает она. Между тем, можно рекомендовать усилить работу по форсированию процесса цифровизации сферы здравоохранения, а также повышению прозрачности и доступности деятельности медицинских учреждений с целью сокращения проявлений коррупции в данной сфере и удовлетворения потребности населения в более широком и качественном спектре медицинских и оздоровительных услуг.

Также эксперт рассказала об инициативах в социальной сфере. На ее взгляд, сфера социальной помощи населению совершенствуется из года в год. В первую очередь за счет оптимизации и объединения баз данных различных ведомств и дальнейшей автоматизации и цифровизации социальных услуг для населения.

Улучшения в социальной сфере были тепло встречены услугополучателями, на что в Послании президент внес новое предложение о внедрении единой цифровой системы адресной социальной помощи Цифровая карта семьи и Социальный кошелек.

Предполагается, что синхронизированные, сообщающиеся и объединенные базы данных Министерства труда и социальной защиты населения и других взаимосвязанных ведомств смогут обеспечить точность адресной помощи, но самое главное – эта помощь будет оказана проактивно. То есть гражданину не нужно обращаться в ЦОН либо другие госучреждения, а услуга будет оказана автоматически, как только человек попал в ту или иную базу данных, и система будет сразу реагировать, высылая денежные средства на привязанную карту. Подобные инициативы и цифровые решения в значительной степени повышают качество жизни и улучшают социальные настроения в обществе. Эксперт Института мировой экономики и политики Алия Оразгалиева

Таким образом, анализируя Послание, можно утверждать, что основная часть инициатив направлена на повышение качества жизни в стране, и это будет происходить главным образом следующими способами, считает эксперт.

Во-первых, все инициативы президента и правительства направлены на развитие инфраструктуры той сферы, которую хотят развивать. Во-вторых, государственный аппарат в значительной степени дистанцируется и старается делегировать часть налагаемых ранее полномочий на бизнес-структуры, общественные организации, гражданских активистов и через повышение личной социальной ответственности каждого гражданина. Это даст толчок развития естественным рыночным механизмам, которые со временем приводят качество сервиса и услуг на необходимый уровень. В-третьих, флагманом и главным инструментом интенсивного развития страны и ощутимого повышения качества жизни для граждан являются внедряемые цифровые инструменты и услуги – так называемое "невидимое государство", которое действует в проактивном формате.

Таким образом, при сохранении данных подходов в развитии в среднесрочном периоде можно ожидать повышения качества жизни за счет комфортности проживания в регионе, инфраструктурного, сервисного развития государственных и частных услуг для населения, резюмировала эксперт.