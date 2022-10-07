Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 8 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в северных регионах страны пройдут дожди с грозами, ночью на северо-западе – дождь, снег.

Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков.

На западные регионы смещается очередной отрог антициклона, где также ожидается погода без осадков.

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, ночью на севере, западе – туман.