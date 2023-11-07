Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 8 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидрлмет", под влиянием отрога антициклона на севере, востоке, юго-востоке территории республики сохраняется ясная погода без осадков.





"На западе, юге Казахстана под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов ожидаются дожди, на северо-западе республики осадки (преимущественно дождь) и усиление ветра", – рассказали синоптики.

По Казахстану прогнозируются туманы, на юго-западе страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +9+11°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.