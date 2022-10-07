В Казахстане цены на жилье на вторичном рынке выросли на 26%

По данным Бюро национальной статистики, за год (с сентября 2021 по сентябрь 2022 года) цены на жилье на вторичном рынке повысились на 25,9%, на первичном рынке – на 17,7%, сообщает Zakon.kz.

Средняя цена за квадратный метр жилья в сентябре 2022 года составила:

первичное жилье – 426 813 тенге;

вторичное жилье – 474 877 тенге.

При этом больше всего цены на недвижимость на первичном рынке выросли в городах Актобе – на 32,5%, Костанай – на 27%, Астана – на 26,6%, Усть-Каменогорск – на 25,3%, Кокшетау – на 20,3%, Актау – на 19,3%.

Незначительное повышение цен на новое жилье отмечено в Павлодаре – на 0,9% и Талдыкоргане – на 1,8%.

На вторичном рынке жилья лидируют Кызылорда (45%), Актобе (44,3%), Усть-Каменогорск (40,4%), Талдыкорган (38,8%), Актау и Астана (по 38,4%).

Меньше всего на вторичном рынке жилье подорожало в Туркестане – на 12,2% и Атырау – на 13,3%.