В регионах Казахстана растут цены на социально значимые продукты – обзор

Согласно официальной информации Бюро нацстатистики, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8% с начала года и на 16,4% – за год. По итогам августа текущего года мука выросла в цене на 41,4% за год, а стоимость мяса птицы – на 27,9% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области – на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Сезонные овощи на западе Казахстана продолжают дешеветь, однако подорожали яйца. Корреспонденты Zakon.kz посетили не только популярные в своих регионах продуктовые рынки, но и изучили ассортимент и цены в супермаркетах страны.

Астана: некоторые продукты дешевле покупать на рынке

Куриное филе в одном из супермаркетов столицы стоит 2295 тенге за кг. А на рынке можно приобрести куриную грудку за 1580 тенге, что в принципе сравнимо с июльскими ценами, когда кур продавали за 1100-1705 тенге.

Фото: Zakon.kz

Говядина на кости в супермаркете стоит 2990 тенге за кг, а говяжья грудинка – 2630 тенге за кг. Дешевле говядину покупать на рынке, где ее предлагают за 2200 тенге за кг, что по сравнению с ценами, например, в феврале ниже на 306 тенге. К тому же на рынке предлагается более широкий ассортимент: конина – 3000 (для сравнения: в феврале – 3015 тенге за кг), баранина – 2700, которая по сравнению с февралем подешевела на 287 тенге.

Фото: Zakon.kz

Подсолнечное масло в супермаркете можно приобрести по акции за 863 тенге за литр, на рынке – 1000 тенге.

Фото: Zakon.kz

Крупы тоже на рынке дешевле. К примеру, килограмм риса, в зависимости от сорта, стоит 235-360 тенге, а в супермаркете – от 399 тенге, что, впрочем, все равно дешевле, чем в июле, когда рис стоил 420 тенге за кило. В магазине гречку можно купить по 520 тенге за кг (для сравнения: в июле –520-650 тенге за кг), а на рынке – за 550 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

А вот рожки предпочтительнее брать в супермаркете – 279 тенге. На базаре за 5 кг просят 2100 тенге, то есть по 420 тенге за кг. Яйца в супермаркете тоже дешевле – от 486 тенге за 10 штук, на рынке – 590 тенге.

Фото: Zakon.kz

Сахар в супермаркете и на рынке почти сравнялся в цене – 599 тенге за кг и 580 тенге за кг, соответственно. Разница в стоимости молока между супермаркетом и рынком – 5 тенге: молоко в мягкой упаковке 2,5% жирности в супермаркете стоит 295 тенге, на рынке – 300 тенге. Мука по сравнению с летними ценами опустилась до 400 тенге – с 410-500 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Овощи тоже лучше брать в супермаркете, где картофель стоит 125 тенге за кг, на рынке – 135 тенге; лук – 92 тенге за кг, на рынке – 120; капуста и морковь – по 97 тенге за кг, на рынке – 160 тенге за кг и 120 тенге за кг, соответственно.

Фото: Zakon.kz

Популярный белый хлеб в супермаркете стоит 115 тенге за булку.

Фото: Zakon.kz

Алматы: цены на социально значимые продукты пошли в рост

На алматинском рынке казахстанский рис продают от 320 тенге за кг до 1000 тенге. Ценник на популярную гречневую крупу сегодня начинается от 900 тенге за 800 г. В супермаркете рис из доступных сортов продают от 365 до 395 тенге, в зависимости от производителя, а гречневая крупа стоит 690 тенге за килограмм.

Десяток яиц категории "отборные" две недели назад на рынке стоил 500 тенге, сейчас – 600 тенге. В супермаркете – 539 тенге.

Традиционно подорожало подсолнечное масло: литровая бутылка продукции одного из казахстанских брендов на рынке стоит 950 тенге, хотя летом она стоила 700 тенге. Подсолнечное масло известных отечественных марок в супермаркете стоит от 875 до 1019 за литр.

Цены на мясную продукцию на рынке тоже продолжают расти. Мясо говядины стоит от 2800 до 3200 тенге, куриные окорочка из наиболее доступного продукта постепенно переходят в категорию дорогостоящего продукта и стоят уже 1250 тенге за килограмм. Что касается куриного мяса в супермаркете, цена на него здесь, в зависимости от грудинки, окорочков, бедер и целой тушки от отечественных производителей, от 1566 до 2601 тенге. Но вот говядину все же дешевле купить на рынке, так как в супермаркете она обойдется в 3650 тенге за килограмм.

Что касается мучных изделий, к которым относятся мука и хлеб, цена на них остается прежней, что не скажешь о макаронах. 400 грамм различной макаронной продукции на рынке предлагают за 320 тенге. Килограмм этих изделий стоит 800 тенге. В магазине макаронные изделия тоже подорожали – самую дешевую 400-граммовую упаковку можно купить за 355 тенге. Подорожала и мука – от 745 до 965 за 2 кг.

Цены на овощную продукцию в разгар сезона на рынках Алматы остаются стабильными, но дешевле все же покупать в супермаркетах. Так, картофель на рынке с 200 тенге опустился до 180, в супермаркете продают за 169 тенге за кг. Лук на рынке стоит 100-150 тенге, в супермаркете – 89 тенге. Морковь на рынке продают по 180 тенге за кг, в супермаркете – 136 тенге. Цена на капусту на рынке со 120 тенге опустилась до 100, но в супермаркете дешевле – 59 тенге.

Самой оптимистичной в этом мониторинге оказалась цена на сахар, которая на рынке опустилась с 800 тенге до 500 тенге за 1 кг. Ажиотаж на сахар в супермаркете тоже уже не наблюдается, и цена на него варьируется от 545 до 500 тенге.

В целом, мы видим, что цены на определенные виды социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в Алматы повышаются, и, видимо, эта динамика будет продолжаться, так как это зависит от объективных и субъективных причин.

Актау: цены на овощи опустились вниз, но только на месяц

На рынках Актау цены на овощи ниже в среднем на 30-50 тенге. Продавцы прогнозируют еще большее снижение цен на овощные продукты. Но, по их словам, они долго не продержатся – примерно через месяц начнут снова расти. Еще две недели назад килограмм лука в супермаркетах Актау стоил 184-187 тенге, затем цена опустилась до 145 тенге за кг. Подешевел и картофель – с 260 до 223 тенге. Меньше всего подешевела морковь – на 7 тенге, теперь килограмм этого корнеплода стоит 200 тенге. Из овощей подорожала лишь капуста. Две недели назад она стоила 165 тенге за кг, сейчас – 178 тенге.

Цены на кисломолочную продукцию также изменились, но в сторону роста. Творог подорожал на 50 тенге, сметана – на 10 тенге. Цены на молоко не изменились. Резко в цене выросли яйца: за месяц они подорожали почти на 100 тенге. Цена за десяток теперь составляет 520-530 тенге. Куры на прилавках актауских супермаркетов, в основном, местные. Они же и самые дешевые – цена за 1 кг составляет 1321 тенге. Цены на крупы изменились значительно, особенно – на рис. Весовой рис подорожал на 70 тенге за месяц, ценники на гречку и горох остались прежними. Рожки подорожали на 10 тенге, теперь они стоят 404 тенге. Самое дешевое подсолнечное масло на прилавках супермаркетов Актау стоит 1430 тенге, а вот цена на сливочное, причем самое популярное – казахстанское – уже начинает пугать покупателей. Пачка масла стоит в среднем 2400-2450 тенге.

Атырау: цены на продукты в целом стабильны, но подорожали яйца

Стоимость этого диетического продукта поднялась до 500 тенге за десяток вместо прежних 390 тенге. В некоторых маленьких магазинах немного подешевело растительное масло – литровую бутыль самой ходовой марки можно купить за сумму не выше 1000 тенге. Остался ценовой разнобой на сливочное масло, и дороже всего в супермаркетах, казахстанская 180-граммовая пачка стоит свыше 1300 тенге. Ценники на сахарный песок не изменились – 482 тенге. Овощи держатся на том же уровне – капуста в пределах 150 тенге, картофель – не выше 200 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

На рынках за килограмм мяса говядины с костями можно сторговаться за 1700 тенге. Говяжья вырезка доходит до 3000 тенге. Мясо конины – 2500-2800 тенге за кило. Самые дешевые куры лишь отечественного производства, как в супермаркетах, так и небольших магазинах – не выше 1300-1400 тенге за килограмм, а аналогичный товар российского производства – от 1700 тенге и выше. Простой хлеб "кирпич" в магазинах шаговой доступности стоит в пределах 105 тенге, хотя можно найти и подешевле. За самые ходовые макароны – 400-граммовую пачку – покупателю придется отдать 200 тенге. Стоимость развесного риса – от 405 до 550 тенге. А вот гречка дешевле обойдется в больших торговых точках – цена не более 800 тенге за килограмм, тогда как в придомовых магазинчиках столько же придется выложить за 800-граммовую пачку.

Уральск: цены в магазинах и на рынке почти равны

Мясо на рынках Уральска и в отдельных мясных павильонах на порядок ниже, чем в супермаркетах. Если на рынках килограмм говядины стоит 2300 тенге, баранина и свинина – от 2000, то в супермаркете цена за килограмм говядины начинается от 2450 тенге, свинина стоит 2300, а баранина – 2400.

Цены на куриное мясо практически одинаковые: голень окорочка стоит на рынке 1400 тенге, в магазине – 1470, филе – 2100 на рынке и 2150 – в магазине, бедра – по 2500 и на прилавке на рынке, и в магазине. А вот цена на яйца марки "С2" на рынке составляет 410 тенге, а в супермаркете – 495; марки "С1" – на рынке 510 тенге, в магазине – 582.

Овощи в магазинах дешевле, но на вид похуже, чем на рынке. Если средняя цена на картофель на рынке составляет 200 тенге, то в супермаркете – 159. Цена на лук и на рынках, и в магазинах одинаковая – 150 тенге за килограмм. Морковь в магазине дешевле – 180 тенге, на рынке – 200 тенге за кг.

Самый дешевый сорт риса на рынке стоит 550 тенге за килограмм, в магазинах – 380 тенге за килограмм, но на вид он в разы хуже, чем продают на рынке. Гречневая крупа дешевле на рынке на 70 тенге, здесь ее цена – 730, в магазинах – 800 тенге за кило. Самые "ходовые" рожки на развес на рынке можно купить за 420 тенге за 1 кг, но таких же рожек в супермаркете нет. Здесь вам предложат за 430 тенге купить упаковку весом 400 грамм. Подсолнечное масло самой ходовой марки в магазинах и на рынке несильно отличается: в магазинах – 1060, на рынке – 1080 и 1050 тенге за литр. В супермаркете самое дешевое подсолнечное масло российской марки – 599 тенге. Сахар выгоднее покупать на рынке – 500 тенге, в магазинах на 15 тенге дороже – 515 тенге.

Усть-Каменогорск: цены почти прежние

Масло подсолнечное на розлив – 690 тенге за литр, рафинированное – от 830 и выше. Молоко в придомовом магазине – по 340 тенге за упаковку. Самый ходовой белый хлеб продают по 150 тенге за буханку, макароны – 360-420 за килограмм. В магазинах "у дома" цена на картофель – до 250 тенге за кг, лук – 100-110 тенге за кг, морковь – 140-210 тенге за кг, капуста – 110-160 тенге за кг. Гречка в магазинах стоит 660 тенге, рис – 500 тенге за кг, макароны можно найти от 320 тенге.

Петропавловск: неожиданно для покупателей подешевело растительное масло

Неделю назад литр популярных сортов можно было приобрести за 1450 тенге. Причем цены были примерно одинаковыми как на самые востребованные виды отечественного масла, так и российских брендов. Сейчас ценники снизились примерно на треть. Самый ходовой сорт казахстанского растительного масла на прилавках супермаркетов уже по 999 тенге за литр. Широко разрекламированный импортный бренд из России – по 915 тенге за литр. По наличию бутылок на полках сразу бросается в глаза, что больше раскупают российский продукт.

Фото: Zakon.kz

Значительного повышения цен на муку, несмотря на данные аналитиков, на прилавках петропавловских магазинов пока не замечается. На полках представлены различные сорта казахстанских и российских производителей. Местная мука выгодно отличается по цене. Килограмм североказахстанской муки высшего сорта стоит в пределах 350 тенге. Привозные российские бренды продают от 280 до 500 тенге за килограмм. Примечательно, что у жителей зернового края популярностью пользуется в основном мука высшего сорта. Первый сорт многие магазины даже не продают в связи с отсутствием спроса покупателей.

По остальным основным продуктовым позициям цены пока остаются на прежнем уровне.

Тараз: за минувшую неделю цены на продукты изменились мало

Стоимость овощей и фруктов осталась на прежнем уровне. Картофель в магазинах продается по 200 тенге за килограмм, на рынке – по 180 тенге за килограмм. Огурцы и на рынке, и в магазинах продаются по 500 тенге за килограмм. Помидоры на рынке можно купить по 350-400 тенге за килограмм, в магазинах их стоимость повысилась с 500 до 550 тенге по сравнению с прошлой субботой.

Фото: Zakon.kz

Ценники на мясо, гречку и сахар тоже не поменялись. В супермаркетах сахар-песок предлагают по 485 тенге за 1 кг. А вот рис сорта Байдала подешевел на 30 тенге и стал стоить 435 тенге за килограмм. Также в некоторых торговых точках решили побыстрее продать задержавшееся на полках растительное масло марки "Шедевр". Понять продавцов можно – этот продукт хранится недолго, вот они и пробуют привлечь покупателей более выгодным ценовым предложением, снизив стоимость товара с 5250 до 4985 тенге.

Изменились цены на сыр. Килограмм этого импортного продукта продают по 5535 тенге (на прошлой неделе – 4015 тенге/кг), сыр местного производства стоит 3420 тенге за килограмм (на прошлой неделе – 3200 тенге/кг).

Шымкент: повышения цен не наблюдается, но…

В третьем мегаполисе Казахстана как таковых повышений цен на продукты не наблюдается, но в списке товаров есть те, цены на которые варьируются. К примеру, на некоторых рынках мясо можно приобрести и по 3000, и по 3200 тенге за килограмм.

Мясо птицы можно купить за 1500. Цена на подсолнечное масло колеблется от 800 до 1030 тенге. За 800 тенге можно купить в магазинах, где есть отделы соцприлавков.

В небольших магазинчиках макароны продают от 350 тенге за упаковку, молоко – от 450 до 700 за литр. Булку хлеба – по 100 тенге, но в соцотделах крупных гипермаркетов социальный хлеб продают по 80 тенге, а лепешки – по 120 тенге.

Картофель стоит от 150 до 160 тенге, на лук цена держится – 130 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Авторы: Кирилл Александров, Светлана Новак, Талгат Умаров, Айдар Альтаев, Инна Лопатко, Дарига Турысбекова, Людмила Мельник

Фото: Людмила Мельник, Инна Лопатко