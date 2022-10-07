В Астане ограничат движение транспорта из-за марафона

9 октября текущего года с 07:00 до 13:00 в столице запланировано проведение Ежегодного международного марафона "Astana Marathon 2022" (старт – в 07:10), при котором движение транспортных средств на некоторых участках улиц города будет временно ограничено, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Астаны предупредили, что марафон пройдет по двум маршрутам:

1) дистанция 42,2 километра для участников от 18 лет и старше:

Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – Улы Дала до Нажимеденова с разворотом в обратном направлении на Улы Дала, далее К1 – Южная и Юго-Западная объездная дорога – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Хусейн Бен Талал – Кабанбай батыра – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".

2) дистанция 10 километров для участников от 16 лет и старше:

Старт с территории "Экспо" на улицу Рыскулова – Кабанбай батыра – разворот в районе ЖК "Будапешт" – Кабанбай батыра – Орынбор – Мангилик Ел – Рыскулова – и финиш на территории "Экспо".