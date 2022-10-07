Политолог: Казахстан на пороге масштабных внутриполитических преобразований

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Армана Токтушакова, политические реформы президента Касым-Жомарта Токаева – ключевой фактор всестороннего обновления страны.

Многие казахстанские эксперты разделяют мнение, что важнейшим направлением в деятельности президента Казахстана являются внутриполитические реформы, что демократические инициативы в существенной мере определяют содержание его политического курса.

– На протяжении всего своего президентства Касым-Жомарт Токаев последовательно выступает за либерализацию политической системы, формирование конкурентной общественно-политической среды, укрепление диалога между государством и обществом, повышение гражданской культуры, – отметил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков. – Процесс масштабного обновления государственно-политической системы запустила конституционная реформа, прошедшая летом этого года.

Существенная часть конституционных поправок – законодательное оформление политических реформ, представленных в Послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". Говоря об этом, политолог заметил, что все поправки в Конституцию можно разделить на несколько ключевых блоков.

Первое – усиление механизма защиты прав граждан. Предполагается создание с января 2023 года Конституционного суда, в который смогут обращаться все граждане. Если Конституционный совет был в большей степени консультативно-совещательным органом, то Конституционный суд будет наделен широкими полномочиями по защите конституционных прав людей, и его решения будут обязательными для исполнения по всей стране. Также повысится статус Уполномоченного по правам человека. Он получит иммунитет и гарантии независимости, а также неподотчетности госорганам и должностным лицам. Его работа будет определяться отдельным Конституционным законом. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Второе – повышение роли и статуса Парламента. Одним из основных нововведений является то, что Мажилис станет принимать законы, а Сенат – одобрять или не одобрять их. Контрольные функции Парламента усилятся за счет того, что председатель Высшей аудиторской Палаты будет два раза в год отчитываться в Мажилисе.

– Особо хочется отметить то, что следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам, – подчеркнул Арман Токтушаков. – В результате этого Парламент станет более представительным и разнообразным по идеологической палитре взглядов.

Третье – усиление местных органов власти. В частности, речь идет о внедрении косвенной системы выборов акимов областей, которая уже применяется при выборе новых глав регионов. Кроме того, отметил он, самостоятельность местных представительных органов должна повысить появление депутатов-одномандатников в маслихатах. В числе других инициатив: президент не сможет отменять акты акимов областей, а также увольнять акимов городов и сельских округов.

Пятое – демонополизация власти и повышение конкуренции. По этому направлению важными являются следующие инициативы: президент выходит из партии; родственники президента не смогут занимать руководящие посты на госслужбе и в квазигоссекторе; наряду с партиями в выборах смогут участвовать самовыдвиженцы. Все это будет способствовать демонополизации власти и повышению конкуренции. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Таким образом, считает политолог, поправки охватывают важнейшие институты государственного управления в стране: президента, Парламента, местные органы власти, судебные институты. Конституционная реформа нацелена на выстраивание оптимального баланса между ветвями власти и усиление сдержек и противовесов между ними.

Закладывается основа для перехода от суперпрезидентской модели к президентской с сильным парламентом. Важно, что в рамках новой модели Парламент должен стать более самостоятельным и эффективным политическим институтом, ориентированным на выражение интересов различных групп населения.

Стоит отметить, что конституционным изменениям предшествовали четыре пакета политических реформ президента, которые последовательно реализовывались, начиная с 2019 года.

Среди наиболее важных инициатив: внедрение уведомительного принципа проведения мирных собраний вместе разрешительного; снижение регистрационного барьера для создания партий – с 40 тыс. до 20 тыс.; уменьшение порога для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%; включение в избирательные бюллетени всех уровней графы «против всех»; внедрение механизма прямой выборности сельских акимов (анонсировано также проведение выборов районных акимов в ближайшие годы). Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Все эти инициативы носили взаимосвязанный и комплексный характер. Они нацелены на развитие плюрализма, многопартийности, парламентаризма, свободу выражение мнений – все те ценности, которые составляют основу современного демократического государства, считает эксперт.

– Сегодня в условиях проводимых реформ возникла необходимость в поэтапном перезапуске всех государственных институтов, включая такие ключевые, как президент, Парламент, правительство, маслихаты, – прокомментировал политолог. – И поэтому вполне логично, что в своем недавнем Послании глава государства выступил за проведение досрочных президентских и парламентских выборов. В результате двойного электорального цикла будет осуществлена перезагрузка всей политической системы. Обозначенный в начале года курс на всестороннее обновление получит свое логическое продолжение.

На взгляд эксперта, только стабильная политическая система, где главные институты имеют высокую легитимность и поддержку в обществе, может уверенно и адекватно реагировать как на внутренние, так и внешние вызовы.

При этом до проведения выборов Парламент принял конституционные изменения, в соответствии с которыми корректируется срок действия мандата президента – 5-летний срок с правом на повторное переизбрание меняется на 7-летний срок без права повторного избрания. В Основном законе также было прописано, что данное новшество не подлежит изменению в дальнейшем, напомнил политолог.

Однократный 7-летний срок, во-первых, закладывает хорошую демократическую традицию – будет обеспечена регулярная сменяемость высшей власти в стране. Во-вторых, эта мера нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы и устранение рисков монополизации власти. В-третьих, инициатива является продолжением уже реализованных шагов по реформированию института президентства: беспартийность президента, запрет родственникам президента занимать руководящие должности в госструктурах и госкомпаниях. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Кроме того, будут продлены сроки полномочий судей Конституционного суда с 6 до 8 лет без права повторного назначения. Данное изменение во многом продиктовано международной практикой – в большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих.

– Таким образом, – отметил эксперт, – сегодня наша страна находится на пороге масштабных внутриполитических преобразований. В результате системных политических реформ президента будет сформирована обновленная государственно-политическая система, призванная стать более открытой, эффективной и сбалансированной.

Запущенный избирательный цикл, по итогам которого полностью обновятся ключевые институты власти, является, по сути, частью общего процесса политической трансформации. Президент, понимая необходимость решения серьезных внутренних социально-экономических проблем, а также осознавая сложную геополитическую обстановку, осуществляет продуманные и последовательные шаги по модернизации политической системы. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

В целом, резюмировал он, стратегический курс президента Касым-Жомарта Токаева, основанный на принципах демократии, открытости и свободы, является важнейшим фактором всестороннего обновления страны.