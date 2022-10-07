Известны фавориты The International 11

Уже в эту субботу 8 октября начинается крупнейший турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2. Соревнование начинается с отбора последних команд, которые составят компанию основного карда TI, сообщает Zakon.kz.

Мы хотели бы рассмотреть несколько действительно сильных коллективов, оценить их шансы на предстоящую битву и сравнить с тем, что думают специалисты.

Первая команда в нашем списке – NAVI

Наверное, самая популярная франшиза в киберспорте Natus Vincere сейчас переживает не самые светлые времена. Их команда по Dota 2 в данный момент имеет баланс между опытом и молодостью. Однако в последнее время была видна сильная дискоммуникация между старшим поколением и новыми игроками. Коллектив Алексея Solo Березина не смог пройти региональные отборочные, но попал в Last Chance. Мы не питаем надежд на долгое пребывание команды на турнире, скорее всего, они не смогут пройти в основную часть турнира. Но, как показывает многолетняя история The International, нет ничего невозможного, а с учетом последнего обновления игры многие организации могут не попасть в патч и дать слабину перед аутсайдерами.

Первая игра "Рожденных побеждать" состоится 8 октября в 8 утра по Астане, в которой они встретятся с американской командой Nouns. Аналитики компании 1XBET считают NAVI фаворитом в данном противостоянии.

Nouns – 6,55 ничья – 2,54 Natus Vincere – 1,81

Следующей рассмотрим команду-фаворит отборочного турнира – Team Secret.

"Секретные" полностью провалили отборы в Европе, но добыли для себя заветную путевку в Last Chance квалификацию. Капитан команды Puppey вероятно может отыграть свой последний турнир и завершить профессиональную карьеру, естественно, хочется на мажорной ноте. Клементу уже 32 года и, являясь одним из самых старых игроков в Dota, вероятность окончания карьеры крайне высока. В команде также имеется польская звездочка Nisha, который проваливает этот сезон и не может показать приемлемую игру. Все фанаты Team Secret ждут, что опыт команды поможет выйти в основную часть соревнования и показать достойное выступление в течение всего турнира. Главный аргумент команды перед остальными – опыт игроков и безбашенность, которые вместе дают превосходный результат. Напомним, что Team Secret отыграли на юбилейном TI10 в прошлом году, где завоевали 3-е место. За "бронзовые медали" коллектив получил 3,6 млн долларов.

Первый матч европейского коллектива пройдет против команды Tempest из Южной Америки.

Team Secret – 1,37 ничья – 3,24, Tempest – 13.

Взгляды любителей киберспорта также направлены на команду из Азии T1.

Микс из европейского класса, азиатской выдержки и австралийской необычности сколотил коллектив T1. Организация с большим опытом выступления в других киберспортивных дисциплинах очень бодро начала свой путь на полях Dota 2. К сожалению, победоносная команда стала очень часто проваливаться не только на международной арене, но и внутри своего региона. Таким образом, в команду к азиатским парням присоединились двукратные чемпионы The International в составе OG – Topson из Финляндии и Ana из Австралии. Почти все эксперты ожидали, что команда не сыграется, языковой барьер будет мешать, что новички команды уже сбитые летчики. На деле оказалось, что прыть команды велика и соперникам приходится несладко. На региональных отборочных играх они показали себя как выскочки с амбициями. Ожидается, что они неплохо проявят себя в отборе Last Chance, а после и в течение всего турнира.

Начинает свое выступление команда против соперника в лице Team Liquid, который в данный момент является самым слабым представителем отборочных по мнению экспертов и аналитиков, но не по мнению букмекеров.

T1 – 4,34 ничья – 2,2 Team Liquid – 2,42

Завершим наш Топ командой из СНГ и главной надеждой региона в квалификации последнего шанса – Virtus.Pro.

Virtus.Pro, или Outsiders, тэг, под которым играли последние турниры и квалификации ребята из России, являются, наверное, самыми главными фаворитами данного мини-турнира. Команда, которая без проблем проводила квалификацию и очень недурно выступала на различных мероприятиях, крайне беззубо проиграла региональный отбор на The International. Стоит отметить, что VP в прошлом году очень классно проявили себя на турнире в Бухаресте и заняли 5-6 место. Заслуженно получив свои 1,4 млн долларов, команду покинули несколько игроков. Обновленный ростер получал шквал критики с самого начала, но показывал результаты и начинал расти в качестве показываемой игры. Сейчас же большинство людей считает, что они незаслуженно попали в основную часть TI11 и не должны начинать турнир с борьбы за выживание в Last Chance. Возвращение блудного Ramzes666 придало уверенности коллективу, ведь на данный момент Роман является самым опытным игроком команды, хотя ему всего 23 года. Если большинство организаций собирало дотеров по принципу «Опыт/молодость», то VP выбрали другой путь – «Скилл-скилл-и еще раз скилл». Все парни из российской команды являются персонально сильнейшими игроками на своей позиции, но, играя вместе, у них зачастую происходит недопонимание.

Первыми соперниками для Virtus.Pro станут перуанцы из Infamous, где первые являются абсолютными фаворитами в матче.

Virtus.pro – 1,39 ничья – 3,12, Infamous – 12,5

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