Международные учения ОДКБ в Казахстане прошли на высоком уровне - генерал Хусаинов

Сегодня в Казахстане завершились международные учения ОДКБ "Взаимодействие-2022". По мнению первого заместителя министра обороны – начальника Генштаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Марата Хусаинова, участники показали очень хорошие результаты, сообщает Zakon.kz.

Заключительные этапы международных учений ОДКБ "Взаимодействие-2022" проходили на полигоне Матыбулак Жамбылской области. 7 октября они полностью завершились. По этому случаю состоялась церемония закрытия, в которой приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, представители военно-дипломатического корпуса.

В рамках международных учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" были выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости.

Все участники без исключения показали хорошие результаты. Профессиональным владением боевой техникой и оружием они подтвердили высокий уровень подготовки. Международные учения позволили повысились практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, а также уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР. Кроме того, выработаны и освоены новые формы и способы выполнения боевых задач. Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов

Примечательно, что в завершающий день на полигоне Матыбулак прошла активная фаза учений ОДКБ, в ходе которой воинские контингенты государств – членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению наступления условного противника и нанесению ему максимальных потерь, а также по созданию условий для перехода в контрнаступление.

По мнению участников учений, все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.

Также совместную операцию по отражению и последующему уничтожению условного противника провела сегодня группировка Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с соединениями и частями регионального командования "Юг".

Военнослужащие отработали операцию на все сто процентов. Особо хочу отметить подразделения ракетных войск и артиллерии, которые качественно выполнили все учебно-боевые задачи во взаимодействии с наземными войсками и авиацией. Командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Мереке Кучекбаев

Фронтовая и армейская авиация Военно-воздушных сил Казахстана и Военно-космических сил России в составе смешанных авиационных групп выполнила задачи по огневой поддержке, прикрытию и обеспечению действий сухопутных подразделений коалиции, высадке тактического воздушного десанта, эвакуации раненых и больных.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М вели огневое поражение наземных объектов условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами. Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.

Кроме того, в ходе учения были отработаны действия по отражению средств воздушного нападения различного типа от авиационно-ракетных ударов до беспилотных летательных аппаратов.

Для поражения противника, выведения из строя боевой техники, уничтожения запасов боеприпасов и материальных средств были в комплексе применены огнеметно-зажигательные средства, средства воздушной, радиолокационной, специальной и оптико-электронной разведки.

Выход подразделений на рубеж перехода в атаку обеспечил противотанковый взвод, огнем которого были подавлены и уничтожены укрепленные сооружения, огневые точки, танки и самоходные артиллерийские установки противника. При поддержке ударов авиации и огня артиллерии подразделения первого эшелона перешли в наступление и прорвали оборону противника.

Для наращивания усилий в составе второго эшелона к выполнению задач приступили Десантно-штурмовые войска Казахстана и Силы специальных операций Беларуси, которые завершили разгром противостоящей группировки условного противника. Так прошел заключительный этап учений.

По информации Министерства обороны РК, во время учений были организованы и мероприятия морально-психологического характера. Морально-психологическое обеспечение является одним из видов всестороннего обеспечения боевых действий и направлено на формирование у военнослужащих необходимых свойств и качеств для выполнения задач в любых условиях.

Войсковые психологи работали в составе мобильных групп и пунктов. Они изучали психологическое состояние военнослужащих, при необходимости оказывали соответствующую помощь и консультацию. Для мониторинга психологического состояния воинов была использована камера газоразрядной визуализации, с помощью которой можно было определить психоэмоциональную готовность военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач.