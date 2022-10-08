ВОЗ предупредила о возвращении холеры

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены участившимися вспышками холеры, рост которых фиксируется по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве, передает пресс-служба ООН.

После нескольких лет снижения числа случаев заболевания холерой сегодня мы становимся свидетелями всплеска ее вспышек по всему миру. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

По данным ВОЗ, только за первые девять месяцев этого года о вспышках холеры сообщили 27 стран. Выросла не только их частота, но и их смертельность. Данные, которыми располагает организация, ограничены, но даже из них следует, что уровень летальности в этом году почти в три раза превышает средний показатель за последние пять лет.

Холера процветает за счет нищеты и конфликтов, но в настоящее время ее подпитывают изменения климата. <…> Экстремальные погодные явления, такие, как наводнения, циклоны и засухи, еще больше сокращают доступ к питьевой воде и создают идеальные условия для распространения холеры. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Тедрос указал, что, хотя холера может убить в течение нескольких часов, ее можно предотвратить с помощью вакцинации и доступа к питьевой воде и санитарии. Но из-за растущего числа вспышек поставки вакцин не могут удовлетворить спрос.

Холера является одной из самых страшных болезней в истории человечества и до сих пор ответственна за большинство смертей в некоторых частях мира. Она стала причиной семи пандемий за последние 200 лет. Когда-то ее называли "голубой смертью" из-за цвета кожи обезвоженных людей.