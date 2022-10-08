СМИ: Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20 в Индонезии
Фото: kremlin.ru/president.gov.ua
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились приехать на саммит стран "Большой двадцатки" (G20), который пройдет 15–16 ноября на Бали, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью эмиратскому изданию The National.
По словам посла, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже ведется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ТАСС это сообщение, сказал, что окончательное решение о формате участия России в G20 еще не принято.
Тоже самое ответил и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Издание "Страна" приводит его слова о том, что Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения об участии в саммите "Большой двадцатки".
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