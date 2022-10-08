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Стала известна причина пожара на Крымском мосту

пожар Фото: соцсети
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что из-за подрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.

В 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, – цитируют "Известия" НАК.

На месте происшествия частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают все службы по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту произошел сильный пожар. Загорелся один из вагонов товарного поезда.

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