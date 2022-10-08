Стала известна причина пожара на Крымском мосту
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Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что из-за подрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.
В 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, – цитируют "Известия" НАК.
На месте происшествия частично обрушились два автомобильных пролета моста. При этом арка над судоходной частью моста повреждена не была.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают все службы по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Ранее стало известно, что на Крымском мосту произошел сильный пожар. Загорелся один из вагонов товарного поезда.
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